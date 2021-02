Ohne Angst: Wie Myanmars Künstler kämpfen

Es ist nicht leicht, Maung Sun ans Telefon zu kriegen. Jeden Tag filmt er in den Straßen Ranguns, dokumentiert die friedlichen Demonstrationen. Nachts schneidet er sein Material und lädt es in den sozialen Medien hoch. Die Filme heißen schlicht "Tag 1" oder "Tag 8" - entsprechend der neuen Zeitrechnung in Myanmar. Gezählt werden die Tage nach dem Militärputsch, dem Wendepunkt, an dem die Bevölkerung mit Entschiedenheit aufbegehrt: Einige Aktivisten haben sich gar das Datum bereits auf den Unterarm tätowieren lassen.

Filmemacher Maung Sun

Für das DW-Telefoninterview hat Maung Sun sich eine ruhige Seitenstraße gesucht, zu laut sind die Proteste. "Als ich von dem Putsch hörte, war ich einfach nur im Schock", erzählt der Filmemacher. "Niemand hat das wirklich für möglich gehalten." Maung Sun hat gerade erst mit seinem Film "Money Has Four Legs" beim Busan International Film Festival, den größten Filmfestspielen in Asien, Premiere gefeiert. Ein mutiger Film über Zensur in seinem Land. Eigentlich hätte er nach den Corona-Maßnahmen in Myanmar starten sollen. Eigentlich. Jetzt steht sein Land Kopf. Nicht nur die Meinungsfreiheit steht auf dem Spiel.

Künstler im Ausnahmezustand

"Es ist so ermutigend, die vielen jungen Leute zu sehen und deren kreative Protest-Formen", sagt der 36-Jährige. Durch die Straßen ziehen verkleidete Geister und Cosplayer in farbenfrohen Kostümen, junge Frauen in Ballkleider mit Schildern wie "Ich will kein Militärregime, ich will einen Freund", selbstbewusste Drag Queens, Bodybuilder mit nackten Oberkörpern und Postern mit Aung San Suu Kyi.

Htein Lin weiß, wofür er kämpft. Der bekannte Maler und Performance-Künstler war bereits bei dem Volksaufstand 1988 dabei, der mit einer blutigen Niederschlagung durch das Militär endete. Seit der Unabhängigkeit der ehemaligen britischen Kolonie regierte die Armee insgesamt fast fünf Jahrzehnte lang. Suu Kyi, Anführerin der damaligen Oppositionspartei Nationalliga für Demokratie (NLD), stand insgesamt 15 Jahre lang unter Hausarrest. Damals seien sie gegen den Terror der Militärherrschaft auf die Straße gegangen. Selbst Rot, die Farbe der NLD, war verboten, vom Abbilden Aung San Suu Kyi ganz zu schweigen. "Jetzt protestieren wir, weil wir das, was wir haben, nicht verlieren wollen."

Als Vorsitzender der Association of Myanmar Contemporary Art (AMCA) ist Htein Lin mit zahlreichen Künstlern permanent im Einsatz. Täglich treffen sich Maler, Performance-Künstler, Schriftsteller, Musiker und Unterstützer vor dem Gebäude des Obersten Gerichts, blockieren die Straße davor, zeichnen Protest-Bilder und verkaufen diese. Die Einnahmen gehen an die landesweite Protestbewegung Civil Disobedience Movement (CMD). Der Zusammenschluss zeitgenössischer Künstler AMCA hatte sich gerade erst gegründet. Ausgerechnet am 1. Februar sollte es eine Pressekonferenz zur Gründung geben, genau an dem Tag des Militärputsches.

Wie hart das Militär durchgreifen kann, hat Htein schon erfahren müssen: 1998 saß er für fast sieben Jahre als politischer Häftling im Gefängnis. Seine Kunst ließ sich der heute 54-Jährige nie verbieten, malte selbst in seiner Zelle trotz striktem Verbot mithilfe von Schlüsseln und Tellern auf den Stoff von Häftlingsuniformen. "Die Proteste heute haben eine andere Dynamik als damals", schreibt Htein Lin der DW über einen Kurznachrichtendienst. "Im Gegensatz zu 1988 gibt es nicht einige wenige Anführer, der Protest ist viel dynamischer. Jeder ist jetzt auf der Straße: Gewerkschafter, Homosexuelle, Golden Retriever-Hundehalter."

Generation Z: Neues Selbstbewusstsein

"Diese Revolution wird von der Generation Z angeführt", schreibt Moe Satt, Performance-Künstler, ebenfalls gemeinsam mit Htein Lin in der AMCA aktiv. "Die Generation Z weiß, dass eine normale Revolution nicht ausreicht. Sie hat verstanden, dass eine gewisse Aufmerksamkeit notwendig ist." In Windeseile hatten sich drei hochgestreckte Finger mit gekreuztem Daumen und kleinem Finger als Protestzeichen ausgebreitet. Eine Geste aus dem Blockbuster "Die Tribute von Panem", zuvor auch bereits bei den Protesten in Thailand verwendet.

Symbole und Zeichen des Protestes Drei-Finger-Gruß In Myanmar zeigen die Menschen den Drei-Finger-Gruß als Zeichen des Protestes gegen den Militärputsch. Die Geste stammt ursprünglich aus der dystopischen Buch- und Filmreihe "Die Tribute von Panem" und gilt auch im Nachbarland Thailand, das sich seit 2014 in einer Militärdiktatur befindet, als Widerstandssymbol. Dort kam es schon zu Festnahmen, als Menschen den Gruß zeigten.

Symbole und Zeichen des Protestes Kniefall als Zeichen der Solidarität "I can't breathe" - dieser Satz ging im Sommer 2020 um die Welt, als der US-Amerikaner George Floyd brutal von Polizisten getötet wurde. Menschen auf der ganzen Welt demonstrierten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auf den Black Lives Matter-Demonstrationen zeigten sie Solidarität mit den Opfern von Polizeigewalt, indem sie sich hinknieten.

Symbole und Zeichen des Protestes ... und geballte Faust Im 19. Jahrhundert war die geballte Faust ein Symbol der Arbeiterbewegung. Später wurde sie zu einem Zeichen der Black-Power-Bewegung, die aus der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung erwuchs und für ihren Aufruf zur Gewalt in der Kritik stand. Die Symbolkraft ist bis heute wirksam. Bei den Black Lives Matter-Demos im vergangen Jahr posierten Demonstranten mit emporgehobener Faust.

Symbole und Zeichen des Protestes Protestfarbe Rot Proteste finden zunehmend über das Internet und die sozialen Medien statt. Das zeigt sich gerade in Russland: Unter dem Hashtag "Sei nicht traurig, alles wird gut" (russisch: #негрустивсебудетхорошо) posten Menschen Bilder von sich in roter Kleidung. Damit zeigen sie Solidarität mit Alexej Nawalnys Ehefrau Julia, die am Tag der Verurteilung ihres Mannes einen feuerroten Pullover getragen hatte.

Symbole und Zeichen des Protestes Protest in Grün Im Kampf um die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen in Argentinien ist das grüne Halstuch zu einem Symbol geworden - für das Recht auf Abtreibung, aber darüber hinaus auch für Frauenrechte und den Kampf um Gleichberechtigung. Als das Parlament im Dezember Abtreibungen legalisierte, sprach man von einer "marea verde", einer grünen Welle, die das Land und den ganzen Kontinent erfasst hat.

Symbole und Zeichen des Protestes Wenn Warnwesten zum Protestsymbol werden Nicht nur Farben oder Gesten haben das Zeug zum Protestsymbol, wie die Gelbwestenbewegung zeigt. Die Warnwesten waren das Erkennungszeichen der "Gilets Jaunes", die 2018 zu Hunderttausenden auf die französischen Straßen strömten. Die Bewegung organisierte sich hauptsächlich über die sozialen Medien und protestierte monatelang gegen den politischen Kurs des Präsidenten Emmanuel Macron.

Symbole und Zeichen des Protestes Regenschirm-Revolution In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gingen 2014 tausende Menschen für mehr Demokratie auf die Straße. Dass diese Proteste von den Medien als "Regenschirm-Revolution" bezeichnet wurden, lag daran, dass die Demonstranten Regenschirme mitnahmen, um sich vor Sonne, Pfefferspray und Polizeiknüppeln zu schützen.

Symbole und Zeichen des Protestes Blumen für Belarus Nicht erst seit Banksy's "Der Blumenwerfer" dienen Blumen als ein Zeichen des friedlichen Protests. Gegen die umstrittene Wiederwahl des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko protestierten 2020 Tausende von Menschen. Als Reaktion auf das brutale Vorgehen der Polizei gegen die Demonstrationen marschierten belarussische Frauen in Weiß und mit Rosen in der Hand durch die Straßen von Minsk.

Symbole und Zeichen des Protestes Nelken für die friedliche Revolution Als 1974 Panzer durch die Straßen Lissabons rollten, steckten rote Nelken an den Uniformen der Soldaten und in ihren Gewehrläufen. Die Militärherrschaft in Portugal war zu Ende, der Umsturz endete in einer friedlichen Revolution. Mit der "Nelkenrevolution" begann eine neue Demokratiebewegung in Europa, auch in Griechenland und Spanien wurden die Diktaturen gestürzt. Autorin/Autor: Maria John Sánchez



Über Nacht ist der Protestgruß zur Ikonografie geworden. Zahlreiche Künstler malen die Drei-Finger-Hand, zeichnen sie an Häuserwände, projizieren sie nachts an Wohnhäuser. Moe Satt, Jahrgang 1983, ist unter der Militärdiktatur aufgewachsen. Dank der Demokratisierung und Öffnung seines Landes unter Aung San Suu Kyi ist er heute international erfolgreich, konnte an Ausstellungen im Ausland teilnehmen oder selbst kuratieren. "Ich möchte nicht, dass mein Sohn so aufwachsen muss wie ich, in einem Zeitalter der Angst", erklärt Moe Satt entschieden.

Diese starke Entschiedenheit der Künstler nimmt auch Nathalie Johnson wahr: "Sie haben wirklich keinerlei Angst." Die US-Amerikanerin betreibt in Rangun die Galerie "Myan/art". Ein Herzensprojekt, als Nathalie Johnson vor rund zehn Jahren im Anschluss an ihr Kunststudium in Singapur hierher zog. Heute ist "Myan/art" eine der wichtigsten Adressen für zeitgenössische Kunst. "Natürlich können die Künstler auch unter einer Militärherrschaft bestehen. Sie sind Überlebenskünstler, kennen das von früher. Aber sie wollen es nicht mehr", sagt Johnson im DW-Interview.

"Wunderschöne, kreative Anarchie"

Die Kunstkennerin staunt über die vielfältige Streetart mit frecher und scharfer Kritik am Militär, insbesondere am Machtinhaber General Min Aung Hlaing. "Das habe ich hier so noch nie gesehen." Es ist, als ob ein Knoten geplatzt sei: "Die Künstler haben sich oft selbst zensiert. Man wusste erst, wo die rote Linie ist, wenn man sie überschritten hatte."Denn abgeschafft wurde 2012 nur die sogenannte Vorzensur, kritische Veröffentlichungen wurden nachträglich dennoch bestraft werden, etwa bei "Stören der öffentlichen Ordnung". Daher sei die Kritik an Machthabern stets sehr subtil gewesen, eher zwischen den Zeilen. "Mir scheint, die Künstler hätten gerade eine neue Stimme für sich entdeckt." Bei all den Schreckensnachrichten sei das sehr bemerkenswert.

Laut, mutig und zahlreich: Myanmars Bürger begehren auf

Johnsons Galerie ist ein kreativer Treffpunkt. Sie fördere vor allem "verrückte Sachen und experimentelle Kunst." Jetzt bei den Straßenprotesten zu sehen, wie sich die Menschen frei und fantasievoll ausdrücken, bedeute ihr viel. "Darin haben wir die jungen Leute solange bestärkt. Ich bin so stolz auf sie. Und auf diese wunderschöne, kreative Anarchie." Nathalie Johnson wünscht, diese anarchische Kreativität könne für immer so bleiben. Ihre Galerie "Myan/art" unter einem Militärregime weiterzuführen, ist für sie unvorstellbar.