In vollem Ornat: Ilker Yazici, 23, posiert in seinem Drag-Kostüm als "Miss Putka" - der Künstlername leitet sich von einem Slangwort für Vagina ab. Seine Kunst sehe er als politischen Akt erklärt Ilker gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. "Das Publikum sieht mich wahrscheinlich an und denkt: 'Was macht dieser Freak da?' Ich gewöhne sie daran, etwas zu sehen, was sie nicht gewohnt sind."