100 Jahre Folkwang Museum - Renoir, Monet und Gauguin feiern mit

Am 6. Februar 2022 wird das Museum Folkwang in Essen 100 Jahre alt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es von dem Kunstmäzen und Sammler Karl Ernst Osthaus gegründet. Er hatte dabei drei Leitlinien im Kopf: "den Dialog der Künste und Kulturen, das Museum als Ort des Austausches und der kulturellen Bildung sowie die Einheit von Kunst und Leben." Anlässlich des runden Jubiläums hat man im Museum Folkwang an die internationale Tradition des Hauses angeknüpft und eine Ausstellung mit dem Titel "Renoir, Monet, Gauguin - Bilder einer fließenden Welt" kuratiert.

Die Schau soll veranschaulichen, dass moderne französische Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur in Europa, sondern auch in Japan geschätzt wurde. Zu diesem Zweck haben die Kuratoren zwei Sammlungen zusammengeführt: die eine gehörte Karl Ernst Osthaus, die andere dem japanischen Geschäftsmann Kōjirō Matsukata. Im Gespräch mit der DW sagte Rebecca Herlemann vom Museum Folkwang: "Die Sammlungen, die diese beiden Männer [Osthaus und Matsukata] aufgebaut haben, sind sich in ihren künstlerischen Ansätzen sehr ähnlich, und es ist sehr interessant, sie einander gegenüberzustellen und zu vergleichen."

Mittelloser Außenseiter: Paul Gauguin Seemann, Bankangestellter und Hobbymaler Bevor Paul Gauguin sich dazu entschließt, Maler zu werden, schippert er als Matrose über die Weltmeere und spekuliert als Anlageberater an der Pariser Börse. Er verdient nicht schlecht, gründet eine Familie, seine Frau bekommt fünf Kinder. Der Hobbymaler wird von den Impressionisten geschätzt und darf seine Werke bei ihren Ausstellungen präsentieren. Kurz darauf beginnt sein sozialer Abstieg.

Mittelloser Außenseiter: Paul Gauguin Aufbruch ins Künstlerleben Mit 35 Jahren will Gauguin sein Leben komplett umkrempeln und sein Hobby zum Beruf machen. Kultur und Natur, Mystik und Erotik, Traum und Wirklichkeit sind die Themen, die er in seinen Bildern zu verbinden versucht. Zu den bevorzugten Stilmitteln des Franzosen gehören kräftige Farben, große Farbflächen, klare Konturen und Linien und vereinfachte Motive.

Mittelloser Außenseiter: Paul Gauguin Lust am Übernatürlichen Gauguin flieht aus der Zivilisation. Zunächst in die Bretagne. Dort studiert er Trachten und Bräuche und kombiniert das einfache Leben mit biblischen Geschichten. In "Die Vision der Predigt" (1888) versucht er, das Übernatürliche darzustellen. Die Bäuerinnen betrachten den Kampf zwischen Jakob und dem Engel. Doch der ist nicht real, sondern spielt sich in den Köpfen der gläubigen Frauen ab.

Mittelloser Außenseiter: Paul Gauguin Künstler vor der Kreuzigung In der Künstlerkolonie Pont-Aven wird Gauguin für seine postimpressionistische Malerei bewundert. Nach einem Ausflug nach Panama und Martinique folgt er widerwillig der Einladung Vincent van Goghs nach Arles und lebt mit ihm in einer Künstler-WG, doch der Trip endet im Desaster. Gauguin fühlt sich zu Höherem berufen: In Gestalt von Jesus Christus taucht er in "Christus am Ölberg" (1889) auf.

Mittelloser Außenseiter: Paul Gauguin Zwischen Wahrheit und Schein Nächstes Reiseziel: Tahiti. Mit der Südseeinsel verbindet Gauguin die Hoffnung, endlich frei zu sein. Doch die erträumte Idylle ist nach der europäischen Invasion nicht mehr da. Der Maler beklagt die "bis zur Karikatur groteske Nachahmung unserer Sitten, Moden, Laster und Kulturlächerlichkeiten". Trotzdem zeigen Gauguins Bilder ein paradiesisches Tahiti und glorifizieren das süße Nichtstun.

Mittelloser Außenseiter: Paul Gauguin Erfolglos in der Südsee Zwar hätten die Tahitianer ihre ursprünglichen Instinkte verloren, aber sie seien "schön geblieben wie Kunstwerke", schreibt Gauguin, dessen Bilder die Sehnsüchte der Europäer bedienen. Exotisches ist gerade angesagt in Europa. Doch niemand kauft seine Kunst. So lebt er weiter am Existenzminimum. Auch seine Frau will nichts mehr von ihm wissen und ist längst mit den Kindern nach Dänemark gezogen.

Mittelloser Außenseiter: Paul Gauguin Der wilde Europäer Zwei Jahre später kehrt Gauguin völlig verarmt zurück nach Frankreich. "Verwilderter, als ich gekommen – und dennoch wissender". Es hilft nichts. Der Erfolg bleibt aus. So fährt er wieder nach Tahiti. Aber er hat das Leben satt. Doch auch sein Selbstmordversuch missglückt. Verbittert malt er weiter, schreibt für satirische Zeitschriften und legt sich mit der Kolonialverwaltung und der Kirche an.

Mittelloser Außenseiter: Paul Gauguin Späte Anerkennung Er rafft sich noch einmal auf. Sein monumentalstes Bild entsteht: "Woher kommen wir? Was sind wir? Wohin gehen wir?" (1897). Es zeigt den Kreislauf des Lebens - von der Geburt bis zum Tod mit den Ängsten und Freuden dazwischen. Schließlich erhält er die Anerkennung, nach der er so lange gestrebt hat: Der Pariser Kunsthändler Ambroise Vollard will Gauguin finanziell unterstützen.

Mittelloser Außenseiter: Paul Gauguin Einsamer Tod im Paradies Alkohol, seine miserable Gesundheit und der ständige Streit mit der Kolonialverwaltung zermürben den Maler, der immer weniger produziert. Mit nur 55 Jahren stirbt er auf der Marquesas-Insel La Dominique. Dort entsteht "Barbarische Erzählungen" (1902). Hinter den Eingeborenen hockt ein Europäer. Es ist der niederländische Maler Meyer de Haan, den Gauguin noch aus seiner Zeit in der Bretagne kennt.

Mittelloser Außenseiter: Paul Gauguin Vom Unverstandenen zur Ikone Paul Gauguin selbst war stets von seinem Können überzeugt, doch erst nach seinem Tod begannen Sammler und Museen, sich für seine Kunstwerke zu interessieren. Heute gehört er zu den bekanntesten Künstlern der europäischen Malerei. Die Schweizer Fondation Beyeler in Basel präsentiert vom 8. Februar bis zum 28. Juni rund 50 Werke Gauguins aus internationalen Museen und Privatsammlungen. Autorin/Autor: Kristina Reymann-Schneider



Ein zeitgenössisches Museum in Japan

Um die Wende zum 19. Jahrhundert erlebte Europa und insbesondere auch Deutschland eine massive Industrialisierung. Es war aber auch die Zeit, in der die Künste blühten und Menschen wie Osthaus dazu inspirierten, den traditionellen Familienberuf zu verlassen - sein Vater war Bankier - und das industrielle Ruhrgebiet mit Kunst und Kultur zu beleben. Im Fall von Matsukata war die Entdeckung der Kunst eher zufällig. Er wurde in eine wohlhabende japanische Familie hineingeboren. Sein Vater, Matsukata Masayoshi, war Premierminister während der Meiji-Zeit, als Japan einen tiefgreifenden sozialen, politischen und wirtschaftlichen Wandel erlebte und seine Herrscher versuchten, einen Nationalstaat zu schaffen, der den westlichen Kolonialmächten die Stirn bieten konnte.

In einem Essay über den Kunstsammler mit dem Titel "Ein grundlegender Führer zur größten Matsukata-Sammlung der Welt" schreibt die japanische Autorin Maha Harada, dass Kōjirō Matsukata ein armer Student war, aber der Status seines Vaters ihm einen Doktortitel der Yale-Universität in den USA sicherte. Harada zufolge wurde Matsukata im Alter von etwa 30 Jahren zum Leiter der Kawasaki Shipbuilding Company ernannt. "Es heißt, dass sein Interesse an Kunstwerken dadurch geweckt wurde, dass er in einer Londoner Galerie, die er zufällig betrat, um sich die Zeit zu vertreiben, ein Gemälde einer Werft von Frank Brangwyn fand. Matsukata fühlte sich mit dem Gemälde verbunden", schreibt Harada. Irgendwann beschloss er, in seinem Heimatland Japan ein Museum zu errichten.

Der Japonismus in der europäischen Kunst

Frank Brangwyn wurde sein Partner bei der Suche und dem Kauf von Kunstwerken bedeutender europäischer Künstler. Bei einem Besuch in Europa im Jahr 1921 lernte Matsukata auch den Maler Claude Monet kennen und erwarb mehrere seiner Gemälde. Monet soll seinerseits eine Leidenschaft für japanische Kunst gehegt haben. Seine "Seerosen"-Serie soll von japanischen Kunststilen inspiriert gewesen sein. Mit seiner Liebe zu Japan war Monet nicht allein: Auch andere Maler dieser Zeit, darunter Vincent Van Gogh und Paul Gauguin, ließen sich in der Zeit des "Japonisme" zwischen 1860 und 1910 von japanischen Stilmitteln und Holzschnitten inspirieren.

Monet und die Geburt des Impressionismus Sprungbrett "Salon de Paris" Bis 1874 hatten französische Künstler nur eine Möglichkeit, ihre Bilder einer breiten Masse zu präsentieren: Sie reichten ihre Bilder im "Salon de Paris" ein. Eine Jury entschied, welche zugelassen wurden. Nachdem ihre Werke in zunehmendem Maße abgelehnt wurden, organisierten 30 Künstler, darunter Renoir, Monet, Cézanne und Sisley, ihre eigene Ausstellung.

Monet und die Geburt des Impressionismus Kunstmetropole Paris Insgesamt fanden bis 1886 acht unabhängige Ausstellungen mit wechselnder Beteiligung statt. So erhofften sich die jungen Künstler, vom staatlich kontrollierten Kunstmarkt in Frankreich zu emanzipieren. Die Ausstellungen boten einen neuen Höhepunkt in der sich schnell verändernden Metropole Paris, die damals der Mittelpunkt der Kunstwelt war.

Monet und die Geburt des Impressionismus Zurück zur Natur Die Impressionisten waren Landschaftsmaler. Sie malten ihre Bilder direkt in der Natur, um ihre Eindrücke so wahrhaftig wie möglich auf die Leinwand zu übertragen und die Lichtverhältnisse genau nachzubilden. Ein beliebter Platz für die Maler war der Wald von Fontainebleau, südlich von Paris, der den jungen Künstlern wie Claude Monet als Motiv diente.

Monet und die Geburt des Impressionismus Licht und Farbe Die Künstler entwickelten ein für ihre Zeit vollkommen neues Kunstverständnis. Im Gegensatz zum vorherrschenden Klassizismus rechneten sie der Farbe und dem Licht eine höhere Bedeutung zu als der Linie. Bei dem Bild "Pfirsichglas" (1866) hat Monet die unterschiedliche Wirkung der Früchte - im Glas, auf der Marmorplatte und in der Spiegelung - in seinem Gemälde festgehalten.

Monet und die Geburt des Impressionismus Vorbild Manet Édouard Manet stellte seine Werke zwar in keiner der angesagten Impressionisten-Ausstellungen aus, sein Einfluss auf die Künstler und vor allem auf Monet ist aber unbestritten. Der acht Jahre ältere Manet war mit den jungen Impressionisten befreundet, zählte sich aber nie zu ihnen. Viele seiner Motive dienten Monet als Vorbild.

Monet und die Geburt des Impressionismus Skandalbild "Das Mittagessen" gilt als das Hauptwerk des frühen Monet. Als er es malte sorgte es für einen handfesten Skandal im bürgerlichen Frankreich. Das mehr als zwei Meter hohe Bild zeigt eine ganz alltägliche Szene. Der Clou: Das Format war zu der Zeit nur Historienmalereien vorbehalten, außerdem zeigte es Monets Freundin Camille und ihren gemeinsamen unehelichen Sohn. Ein Affront im Jahr 1868!

Monet und die Geburt des Impressionismus Neue Motive Dichter Rauch ist auf den ersten Blick das einzige, was der Betrachter auf dem Gemälde sieht. Monets "Bahnhof von Saint-Lazare" zeigt die industriellen Veränderungen im 19. Jahrhundert. Bei den Impressionisten fanden sich keine mythologischen oder religiösen Motive, sondern Bildinhalte aus ihrer direkten Umwelt.

Monet und die Geburt des Impressionismus Daseinsfreude à la Renoir Nicht alle Impressionisten widmeten sich ausschließlich der Landschaftsmalerei oder den neuen Erzeugnissen der Großstadt. Auguste Renoir bildete das Leben der höheren Gesellschaft ab. Er malte das schöne Leben der oberen Zehntausend. Gerne porträtierte er Frauen im Orchestergraben und in der Theaterloge oder, wie hier, einfach nur voller Anmut mit Sonnenschirm im Garten.

Monet und die Geburt des Impressionismus Atmosphärische Traumwelten Der Fokus auf ein konkretes Motiv lässt bei Monet mit den Jahren immer weiter nach. Stattdessen betont er das Atmosphärische immer mehr. Der Bahnhof von Saint Lazare scheint in seinem Gemälde von 1877 zu verschwimmen. Nebel und Rauchschwaden aus roten und blauen Farbtönen dominieren Monets Außendarstellung des Bahnhofgebäudes.

Monet und die Geburt des Impressionismus Paris in Frankfurt Das Städel kaufte als erstes deutsches Museum impressionistische Bilder an. Seit 1899 hat das Museum eine Sammlung mit Werken der französischen Maler aufgebaut. In der Ausstellung "Monet und die Geburt des Impressionismus" sind bis zum 21. Juni 2015 etwa 100 Gemälde aus Museen der ganzen Welt zu sehen, unter anderem auch die "Rue de Gisors" von Camille Pissaro. Autorin/Autor: Hennig, Hans Joachim



Viele der Kunstwerke im Besitz von Matsukata wurden in Paris oder London gelagert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die über 400 Werke in Frankreich als feindliches Eigentum beschlagnahmt. Die Finanzkrise ruinierte auch den Geschäftsmann, dessen fast 1000 Kunstwerke in Japan versteigert wurden. Die Gemälde, die er zuvor besessen hatte, darunter Monets "Seerosen" und Auguste Rodins "Der Denker" und "Das Höllentor", wurden schließlich Ende der 1950er -Jahre von Japan unter der Bedingung erworben, dass ein Museum für europäische Kunst eingerichtet wird. So wurde 1959 in Tokio das Nationalmuseum für westliche Kunst gegründet.

Kombinationen und Kontraste

Die Jubiläumsausstellung des Folkwang Museums ermöglicht es, die Sammlung Matsukata mit den Gemälden von Osthaus in einen "Dialog" zu setzen. Rebecca Herlemann erläutert das Konzept: "Für die Jubiläumsausstellung wurden fast 40 Werke aus Matsukatas Sammlung nach Essen gebracht. Die Veranstaltung bietet den Besuchern die Möglichkeit, seine Sammlung mit der von Osthaus zu vergleichen.

Frankreich feiert 100 Jahre Rodin "Der Denker" gestern und heute Rodins berühmte Skulptur soll den Dichter Dante darstellen, der über seiner Schöpfung brütet. Rodin fertigte sie zwischen 1881 und 1883. Die Skulptur - eine Ikone seiner Arbeit - ist auch im 20. Jahrhundert für die Kunstgeschichte von großer Bedeutung. Daneben ist im Grand Palais eine Skulptur von Georg Baselitz zu sehen. Sein Denker ist ein wuchtiger Holzschrat mit Plateauschuhen.

Frankreich feiert 100 Jahre Rodin Bürger als Opfer Der englische König Edward III. soll im Jahr 1347 bei der Belagerung von Calais gefordert haben, die Stadt freizugeben, wenn ihm die angesehensten Bürger den Schlüssel überreichen. Hier stehen sie in Stein gemeißelt: Das Monument "Die Bürger von Calais" gab die nordfranzösische Stadt 1884 bei Auguste Rodin in Auftrag. Ein Abguss steht seit 1895 in Calais vor dem Rathaus.

Frankreich feiert 100 Jahre Rodin Darstellung von Leidenschaften "Der Kuss" (1886) ist eine von den bekanntesten und beliebtesten Skulpturen Auguste Rodins. Es zeigt ein innig vereintes Paar, so verschlungen ineinander, dass der Betrachter gleichsam zum Voyeur wird. Ursprünglich stellte "Der Kuss" die tragische Beziehung von Paolo und Francesco in der Göttlichen Komödie dar. Die Nacktheit und die Leidenschaft brachen mit den Tabus der Zeit.

Frankreich feiert 100 Jahre Rodin Feier des Unfertigen Auguste Rodin war ein Meister der Darstellung des Unfertigen. Das Fragment als fertige Skulptur hinzustellen, war im ausgehenden 19. Jahrhundert noch revolutionär. Mit dieser Vorstudie zu dem Werk "Der Schreitende" widersetzte sich Rodin gegen die glatten Oberflächen der Akademie wie sie zu seiner Zeit üblich waren.

Frankreich feiert 100 Jahre Rodin Balzac als Geistesmensch Auguste Rodin war der zweite Bildhauer, der von der Société des Gens de Lettres einen Auftrag erhielt, nach dem Tod des französischen Autors Honoré de Blazac ein Denkmal zu schaffen. Er konzentrierte sich auf die "Gestalt des Geistes" und den Kopf, also auf das Denken. Doch das Gipsmodell löste 1898 einen Skandal aus. Erst 1939 enthüllten Künstlerkollegen Rodins Bronzestatue in Paris.

Frankreich feiert 100 Jahre Rodin Der Schlaf von Rodin Die Schönheit einer schlafenden Frau: Weich und zart wirken die Gesichtszüge der Schlafenden. "Der Schlaf" nannte Rodin diese Skulptur, die so viel Friedlichkeit und Ruhe ausstrahlt. Aber auch Einsamkeit. Ihr Haar wächst aus dem Marmor heraus. Dieses Wechselbad der Gefühle vermochte Rodin so trefflich in seinen Werken zum Ausdruck bringen. Autorin/Autor: Sabine Oelze



Neben prominenten europäischen Meistern wie Renoir, Gauguin und Rodin zeigt die Ausstellung auch Werke östlicher Künstler aus der Sammlung Osthaus und wird durch Werke zeitgenössischer japanischer Künstler wie Chiharu Shiota und Tabaimo abgerundet.

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier und beginnt am 6. Februar in Essen.

Der Artikel wurde von Paula Rösler aus dem Englisch übersetzt.