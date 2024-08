Muhammad Yunus wieder in seiner Heimat Bangladesch

Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus ist in Bangladesch eingetroffen, um nach Rücktritt und Flucht der autoritären Ministerpräsidentin Sheikh Hasina eine Übergangsregierung zu leiten. Der aus Paris kommende 84-Jährige wurde am Flughafen der Hauptstadt Dhaka unter anderen von Armeechef Waker-Uz-Zaman und Studentenführern begrüßt.

Tausende Menschen im Flughafen von Dhaka

Private Fernsehsender in Bangladesch übertrugen die Ankunft live. Mehrere tausend Menschen drängten sich in dem Flughafen, um Yunis ebenfalls willkommen zu heißen. Er soll noch an diesem Donnerstag zusammen mit einer Gruppe von Beratern im Präsidentenpalast Bangabhaban vereidigt werden. Seine Ernennung zum Regierungschef war am Dienstag bei einem Treffen von Präsident Mohammed Shahabuddin, Organisatoren der wochenlangen Proteste gegen Hasina wie auch von hohen Armeeoffizieren beschlossen worden.

Yunus bezeichnete den Erfolg der Demonstranten als "zweiten Sieg", offenbar in Anspielung auf den Sieg Bangladeschs im Unabhängigkeitskrieg von 1971 gegen Pakistan. "Die Vorteile dieser Freiheit müssen nun jedoch jedes Haus in Bangladesch erreichen", sagte Yunus bei einer Pressekonferenz noch im Flughafen. Er würdigte zugleich die mehr als 300 Demonstranten, die während der Proteste ihr Leben ließen.

Hunderte Hindi wollen Grenze zu Indien überqueren

Nach der Flucht von Regierungschefin Hasina aus Bangladesch haben hunderte Hindus versucht, über die Grenze ins Nachbarland Indien zu gelangen. Mehr als 200 Menschen halten sich nach Angaben der indischen Grenzbehörde (BSF) in unmittelbarer Nähe der Grenze in der Region Westbengalen auf. Im Bezirk Jalpaiguri hätten sich zudem mehr als 600 Menschen auf freier Fläche versammelt. BSF-Personal versucht, die Menschen von einem Grenzübertritt abzuhalten.

Indische Sicherheitskräfte sind im Bundesstaat Assam an der Grenze zu Bangladesch aufgezogen, um Übertritte von Hindus dort zu verhindern Bild: Biswa Kalyan Purkayastha

Die Hindus gelten in Teilen Bangladeschs als Unterstützer Hasinas. Mehrere Geschäfte und Wohnhäuser der hinduistischen Minderheit waren nach der Flucht der Ministerpräsidentin angegriffen worden. Der religionsübergreifende Einheitsrat in Bangladesch meldete Angriffe auf mindestens zehn hinduistische Tempel. Ein Krankenmitarbeiter berichtete, dass in der Region Bagerhat im Süden des Landes ein Mann erschlagen worden sei.

