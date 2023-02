Mosambik - Reichtum und Aufruhr

Heute verhindern islamistische Terrorgruppen den Aufschwung.

Nach der Erlangung der Unabhängigkeit von Portugal begann in Mosambik ein brutaler Bürgerkrieg. Mehr als eine Million Menschen starben, bevor 1992 ein Friedensabkommen zwischen den Konfliktparteien geschlossen wurde. Seitdem versucht das Land, die gewalttätige Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch in letzter Zeit haben Aufständische die Spannungen im mehrheitlich muslimischen Norden des Landes wieder aufflammen lassen.

Einige dschihadistische Gruppen haben sich mit dem sogenannten Islamischen Staat (IS) verbündet - mehr als 3.000 Menschen starben bei Terrorangriffen, über 900.000 wurden vertrieben. Erst mit Hilfe der ruandischen Armee konnten die Islamisten zurückgedrängt werden. Doch der Frieden ist brüchig - Armut und Korruption nähren den Konflikt weiterhin.



Mosambik hat ein reiches, kulturelles Erbe seiner indigenen Bevölkerung und auch aus der Kolonialzeit, wie die zum UNESCO-Welterbe zählende historische Mosambikinsel. Auch an wertvollen natürlichen Ressourcen mangelt es nicht.





Im Norden wurden riesige Gasvorkommen entdeckt, die weltweit größte Mine für Rubinabbau befindet sich in Mosambik. Dennoch zählt das Land zu den ärmsten der Welt.







