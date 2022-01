Global 3000

Mosambik: Goldrausch in Nationalpark

Tausende Goldgräber sind in den Chimanimani-Nationalpark gezogen, um ihr Glück zu finden. Für die Natur eine Katastrophe, denn der Boden wird durchgewühlt, Quecksilber vergiftet die Bäche. Die Provinzregierung will sie nun legalisieren und so zu mehr Naturschutz verpflichten. Kann das gut gehen?