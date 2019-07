Mord verbreitet Angst unter Indigenen in Brasilien

Vor einer Woche war Emyra Wajapi, ein Anführer des indigenen Wajapi-Volkes im Nordwesten Brasiliens, ermordet aufgefunden worden. Erst jetzt, am Montag, rückte die Polizei auf dem Reservat Terra Indígena Wajapi im Bundesstaat Amapá an. Jawaruwa Wajapi, Gemeinderat von Pedra Branca do Amapari, begleitete die Polizeikräfte auf der Suche nach den Eindringlingen, die Emyra Wajapi ermordet haben sollen. Mitglieder des Wajapi-Volkes hatten Spuren gefunden, die auf illegale Goldsucher in dem geschützten Gebiet als Schuldige hindeuten, und die Behörden benachrichtigt.

"Alle Familien der Wajapi haben jetzt Angst, das Haus zu verlassen, ob zum Jagen, Fischen oder aus anderen Gründen”, erklärt Jawaruwa der DW in Aramira, einer von 49 Siedlungen des indigenen Territoriums. "Die Invasoren verstecken sich noch auf unserem Land.”

"Die Invasoren sind noch da": Jawaruwa Wajapi

Jawaruwa hat zu der weltweiten Berichterstattung über die Ermordung von Emyra beigetragen. "Er führte den historischen Kampf um Abgrenzung und Schutz des indigenen Territoriums an”, schreibt Jawaruwa über Emyra. "Mit ihm hat unser Volk viel an Wissen und Erfahrung verloren.”

"Ein beunruhigendes Symptom"

Der Mord löste auch internationale Reaktionen aus. Michelle Bachelet, die Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, bezeichnet den Mord als ein "beunruhigendes Symptom des wachsenden Problems von Invasionen auf indigenem Land - vor allem im Urwald - durch Goldschürfer, Holzfäller und Kleinbauern in Brasilien.”

Bachelet forderte eine zügige und effektive Ermittlung. "Ich fordere die brasilianische Regierung dazu auf, ihren politischen Kurs gegenüber indigenen Völkern und ihren Gebieten zu überdenken, damit Emrya Wajapis Tod nicht eine weitere Welle der Gewalt einläutet, die Völker aus ihrem Stammesland vertreiben und die weitere Zerstörung des Regenwalds ermöglichen soll”, erklärte sie.

Fordert eine zügige Aufklärung: Michelle Bachelet, Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro dagegen zweifelt an der Ermordung von Emyra Wajãpi. "Es gibt keine starken Hinweise darauf, dass dieser Indianer dort ermordet wurde. Ich werde versuchen, diesen Fall aufzuklären und die Wahrheit über das da zu zeigen”, verkündete er am Montag.

Im Interesse der Unternehmen

In einer Erklärung vor Journalisten wiederholte er auch seinen Wunsch, die Suche nach Gold im Kleinbergbau zu legalisieren: "Das würde auch für Indianer gelten. Sie haben das Recht, auf ihrem Besitz Gold zu schürfen, denn indigenes Territorium ist fast wie ihr Landbesitz.”

Bolsonaro behauptet, NGOs und andere Länder seien gegen solche Maßnahmen, weil sie indigene Völker in einem "Zoo” wie "prähistorische Tiere” gefangen sehen wollen.

Kleber Karipuna, der Beauftragte der Koalition Indigener Organisationen des brasilianischen Amazonas (COIAB) im Bundesstaat Amapá, sagt, dass die Position des Präsidenten die Interessen des Privatsektors, allen voran des Bergbaus, schützt. "Er macht diese Aussagen über die Freigabe des Goldschürfens, um die Öffentlichkeit zu gewinnen, und um den Bergbau auf indigenem Territorium zu legalisieren. Aber dafür braucht er die Zustimmung des Kongresses”.

Eine andauernde Bedrohung

Das Gebiet der Terra Indígena Wajapi wurde 1996 eingerichtet und hat momentan etwa 1000 Einwohner. Seit langem ist dieses Gebiet von der Suche nach Gold bedroht. In den Achtzigerjahren schleppten Goldschürfer Krankheiten ein - die Folge: Indigene starben.

Seit Anfang des Jahres klagen indigene Anführer aus verschiedenen Völkern über den Anstieg der illegalen Goldsuche, vor allem in den Territorien der Yanomami in den Bundesstaaten Roraima und Amazonas und in denen der Kayapó- und Munduruku-Völker im Bundesstaat Pará. Alle Gebiete liegen im von Regenwald geprägten Norden Brasiliens.

"Dieser Anstieg an illegalen Aktivitäten und Emyras Tod sind direkte Folgen von Jair Bolsonaros Haltung zum Goldschürfen auf indigenem Territorium. Er kümmert sich nicht darum, was am Ende geschehen wird, ob es Konflikte zwischen Goldschürfern und Indigenen geben wird, ob jemand stirbt”, klagt Kleber Karipuna.

Bolsonaros Verbindung zu den Goldgräbern

Das Goldschürfen ist Teil von Bolsonaros Vergangenheit. Als Abgeordneter erklärte er 2018, dass ihm das Goldschürfen im Blut liege. Während eines Empfangs in der Abgeordnetenkammer in Brasília für Vertreter von Goldgräbern der Serra Pelada erwähnte Bolsonaro, dass auch sein Vater dort, im Süden des Bundesstaats Parás, nach Gold gesucht habe.

Goldschürfen im Blut: Präsident Jair Bolsonaro

Indigene Völker sind kein neues Angriffsziel Bolsonaros. Während seiner Wahlkampagne verkündete er, dass es im Falle seines Sieges "keinen Zentimeter mehr für indigene Reservate” geben würde.

In einer seiner ersten Amtshandlungen als Präsident entzog er der FUNAI, der für indigene Anliegen zuständigen Behörde, und dem Justizministerium die Zuständigkeit für die Festlegung von indigenen Territorien. Stattdessen teilte er diese Zuständigkeit dem Landwirtschaftsministerium zu, das auch für die Angelegenheiten von Großgrundbesitzern zuständig ist. Diese Entscheidung wurde jedoch vom Kongress rückgängig gemacht.

Auf einer Veranstaltung in Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, erklärte Bolsonaro, dass er die Unterstützung reicher Länder bei der Erschließung der Bodenschätze suche.

In der brasilianischen Verfassung haben indigene Völker ein Recht auf fortdauernden Besitz der Fläche, die sie bewohnen, und auf die exklusive Nutzung der dort befindlichen Rohstoffe und Bodenschätze. Außerdem bestimmt die Verfassung, dass die Regierung die Pflicht hat, sie und ihren Besitz zu schützen.