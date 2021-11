Die Staatsministerin Monika Grütters ist seit dem 17. Dezember 2013 Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Zu den Aufgaben der CDU-Politikerin gehört es unter anderem, Kultureinrichtungen und -projekte von nationaler Bedeutung zu fördern, die kultur- und medienpolitischen Interessen Deutschlands in verschiedenen internationalen Gremien zu vertreten und national bedeutsame Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer von NS-Terrorherrschaft und des Unrecht-Regimes in der DDR zu fördern. Die Ministerin ist direkt der Bundeskanzlerin unterstellt.