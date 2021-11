Mode ohne Mikroplastik

In Stoffen aus Kunstfasern ist oft Mikroplastik enthalten, das durch Waschen im Abwasser landet. Wie lassen sich umweltschonendere Fasern entwickeln? Forschende der Hochschule Niederrhein wollen die Textilproduktion nachhaltiger machen.

Auf den Pilz gekommen

Pilze sind meist unsichtbar, aber wichtig für das Leben. Und ihre Fähigkeiten sind enorm. Sie können kontaminierte Flächen reinigen oder auch als Baustoff dienen. Sie sind meist unsichtbar, aber wichtig für das Leben auf der Erde. Und ihre Fähigkeiten sind enorm.

Pilze können den Boden von Öl und radioaktiven Elementen reinigen. Und sie lassen sich als Baustoff verwenden.

Gefahr durch Gletscherseen?

In der Schweiz führt die Gletscherschmelze dazu, dass viele Seen entstanden sind. Manche dieser Gletscherseen liegen in steilem Gelände. Eine mögliche Folge: Felsabstürze können Flutwellen auslösen und so eine Region bedrohen.

Frag doch!

Die Frage an Projekt Zukunft kommt von Mohamed Ehab Ragab aus Ägypten: Wie wirkt der Klimawandel auf die Tiere?

