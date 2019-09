Mit welchem Fortbewegungsmittel sind Sie am liebsten unterwegs?

Zum ersten Mal gibt es auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main eine Heritage World, auf der Oldtimer gezeigt werden. Klimatechnisch sind die alten Autos nicht auf dem neuesten Stand. Nun hat der Trend zum E-Antrieb auch die Oldie-Welt erreicht. Aber wer sein Auto umrüstet, muss damit rechnen, dass das teure Gefährt an Wert verliert. Sind Oldtimer mit Elektroantrieb noch Oldtimer? Euromaxx ist dieser Frage nachgegangen und hat einen Sammler dazu befragt.



