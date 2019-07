Mit Mitsotakis zurück in den Kreis der Familie

Die Emotionen halten sich nach dem Sieg von Kyriakos Mitsotakis' (Artikelbild oben) eher zurück. 2015, nach der Wahl von Alexis Tsipras und seiner Linkspartei, waren Autokorsos mit jubelnden Anhängern vor dem Parlament am Syntagma Platz aufgefahren, die sich von ihrem Idol eine neue Morgenröte für Griechenland erhofften. An diesem Sonntag wurde der Regierungswechsel im Zentrum Athens eher achselzuckend zur Kenntnis genommen. Nur in der Parteizentrale der konservativen Nea Demokratia freuten sich Anhänger über einen "historischen Sieg". Es scheint, als seien viele Griechen inzwischen ernüchtert aus ihren Träumen aufgewacht.

Neue Versprechen für Griechenland

Knapp ein Jahr nachdem das letzte Rettungspaket für Griechenland zu Ende gegangen war und die Regierung in Athen ihre finanzielle Selbstbestimmung zurück bekommen hatte, präsentierten die Wähler der linken Syriza-Partei die Rechnung und kehrten zurück zu den Konservativen. Weil nach griechischem Wahlrecht die stärkste Partei 50 zusätzliche Sitze erhält, können sie jetzt mit komfortabler Mehrheit im Parlament regieren. Schon am Dienstag könnte damit Parteichef Kyriakos Mitsotakis (Artikelbild oben) als neuer Ministerpräsident vereidigt werden.

Er vermied bei seiner ersten Botschaft an die Wähler allerdings alle triumphalen Töne: "Ich will für alle da sein, jeden Mann und jede Frau in Griechenland, auch die uns nicht unterstützt haben." Und Mitsotakis appellierte an die Wähler, sich nicht teilen zu lassen. Er sehe auch, dass "eine schwere Aufgabe" vor ihm liege. Und der designierte Ministerpräsident hofft, dass viele der rund halben Million Griechen, die während der Krisenjahre das Land verlassen hätten, zurückkehren und ihre Zukunft wieder in der Heimat sehen könnten.

"Ihr habt mir einen Auftrag gegeben, und ich werde euch nicht enttäuschen", verspricht Mitsotakis, der besser bezahlte Jobs im Privatsektor schaffen, ausländische Investoren ins Land locken und verschleppte Privatisierungen voran treiben will. Auch Steuersenkungen für Unternehmen gehören zum Programm sowie ein neuer Anlauf, um den internationalen Gläubigern Erleichterungen bei den Auflagen abzuhandeln. Bisher verlangen sie von Athen einen Haushaltsüberschuss von 3,5 Prozent - Mitsotakis will sie mit einer Rückkehr zu stärkerem Wachstum überzeugen, um mehr Luft für Investitionen aus öffentlichen Mitteln zu bekommen.

Der neue konservative Ministerpräsident kann dabei darauf bauen, dass die Bürger den schlimmsten Teil der Härten aus den Krisenjahren bereits unter der Vorgängerregierung durchlitten haben. "Griechenland hebt wieder stolz das Haupt", sagt Mitsotakis und betont, dass er den Auftrag der Wähler mit Bescheidenheit und Respekt annehmen wolle. Es scheint eines seiner Geheimnisse zu sein, dass er bei seiner Elite-Ausbildung und Abstammung aus einer alten Polit-Dynastie jeden Anschein von Überheblichkeit vermeiden konnte.

Die Geschwister Dora Bakogianni (m.), ehemalige griechische Außenministerin, und Kyriakos Mitsotakis (r.) trauern um ihren Vater

Politik als Familiensache

Mit Kyriakos Mitsotakis kehrt eine mächtige politische Dynastie zurück an die Macht. Sein Vater Konstantinos war Ministerpräsident Anfang der 90er Jahre, seine Schwester Außenministerin und sein Neffe ist neu gewählter Bürgermeister von Athen. Seit Jahrzehnten kontrollieren eine Handvoll Familien die griechische Politik – die Karamanlis, die Papandreous und die Mitsotakis. Wie es dem neuen Parteichef der Konservativen jetzt gelungen ist, die Wähler davon zu überzeugen dass er nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt ist wie die Vorgänger, erscheint verblüffend.

Kyriakos' Vater, Konstantinos Mitsotakis, war Ministerpräsident

Denn es waren gerade diese politischen Clans, die das Land in die verhängnisvolle Schuldenkrise gerissen hatten, aus der es sich seit 2008 nicht befreien konnte. Selbstbedienungsmentalität, Vetternwirtschaft und Abzocker-Mentalität in ihren Reihen gepaart mit kreativer Buchführung bei den Staatsfinanzen führten dazu, dass Griechenland auf einem Schuldenberg von rund 350 Milliarden sitzt und immer noch als schwer reformierbar zu den wirtschaftlichen Schlusslichtern in der EU gehört.

Vertrauen für einen Banker

Besonders hoch war der Stimmenanteil für Mitsotakis unter jungen Wählern. Sie hoffen, dass der an der US-Eliteuniversität Harvard ausgebildete spätere Investment-Banker mehr Glaubwürdigkeit am Finanzmarkt und bei den Gläubigern haben würde als der bisherige Amtsinhaber Alexis Tsipras. Dass er vielleicht Lösungen für sie finden und tatsächlich die bessere Zukunft bringen könnte, die seit Jahren alle Regierenden hier versprechen. Dabei sehen sie auch über seinen Job bei der berühmt-berüchtigten Beratungsfirma McKinsey und als Minister in der letzten konservativen Regierung hinweg, wo er tausende von Staatsbediensteten feuerte.

Mitsotakis verspricht jetzt ein Ende des Nepotismus in seiner Partei und er will gegen die allumfassende Korruption vorgehen, damit etwa unterbezahlte Ärzte im Krankenhaus keinen Umschlag mehr mit Geld erwarten, um einen Patienten zu behandeln. Ob aber seine nur teilweise erneuerte Partei dafür zu gewinnen ist, in der sich auch einige rechtsextreme Mitglieder verbergen, ist allerdings offen. Es wäre eine Abkehr von der traditionellen Art, wie konservative Politik in Griechenland bisher funktioniert hat, und gehört zu den vielen Herausforderungen für den neuen Ministerpräsident.

Abschied vom früheren Revoluzzer

"Mit erhobenem Kopf respektieren wir heute das Votum der Wähler", sagte der scheidende Ministerpräsident Alexis Tsipras, als er seine Niederlage eingestehen musste. Er habe viele schwere Entscheidungen treffen müssen, die jetzt einen hohen politischen Preis gekostet hätten.

Dabei hatte er es zuletzt noch mit Wahlgeschenken versucht, den Mindestlohn um 11 Prozent angehoben und den Gewerkschaften ihre Rechte zurück gegeben. Aber da hatten sich die Wähler schon frustriert abgewendet von einer Politik, die viele als Zickzack-Kurs empfanden. Denn Tsipras war als Panzerbrecher ins Amt gekommen, der die Forderungen der verhassten internationalen Gläubiger einfach ignorieren und Griechenland von ihren strikten Sparauflagen befreien wollte.

Alexis Tsipras (m.) hat viele Griechen vor den Kopf gestoßen, als er die Namensänderung der Nachbarn in Nord-Mazedonien akzeptierte

Am Ende aber verlor er den Kampf mit der EU und dem internationalen Währungsfonds und musste klein beigeben. Tsipras hatte weit mehr versprochen, als er halten konnte. Nach dem Sommer des Chaos 2015, als die Banken ihre Auszahlungen stoppen mussten und der Staatsbankrott drohte, hatte Tsipras das Ruder herumgerissen.

Vielleicht hätten die Wähler es ihm honorieren können, dass er über Nacht vom Revoluzzer zum Staatsmann mutierte und Griechenland nicht über die Klippe stürzte. Stattdessen nehmen sie ihm übel, dass er ihnen weitere vier Jahre eines harten Sparkurs mit Steuererhöhungen und tiefen Einschnitten bei den öffentlichen Ausgaben zumutete. Außerdem hat sich inzwischen das Wirtschaftswachstum auf spärliche 1,3 Prozent verlangsamt und die Arbeitslosenzahlen krochen wieder auf die 20 Prozent Marke zu.

Und schließlich gilt auch für Tsipras der alte Satz, dass keine gute Tat unbestraft bleibt. Er hatte eine historische Einigung mit dem kleinen Nachbarland geschlossen, dass sich jetzt Nord-Mazedonien nennen darf. Für die "Frühere jugoslawische Republik Mazedonien" war das eine Erlösung, denn Skopje konnte seitdem den Beitrittsprozess zu EU und Nato in Gang setzen. Für das Nationalgefühl vieler Griechen aber war es ein Schlag, denn sie erheben einen ausschließlichen Anspruch auf den Namen Mazedonien. Der Ministerpräsident hatte seine Bürger für fortschrittlicher gehalten, als sie sind. Auch gekränkter Nationalstolz trieb viele jetzt zurück zu den Konservativen, die jetzt fortführen müssen, was Tsipras und seine Linke unter so viel Verwerfungen begonnen hatten.