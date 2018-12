euromaxx ambiente

Mit Meerblick – ein Ferienhaus in Griechenland

Ein Ferienhaus auf dem Peleponnes, direkt am Meer. Da liegt es doch nah, die Farben der Natur in die Inneneinrichtung einfließen zu lassen. Und so ist das Blau des Meeres und das Beige des Sandsteins Gestaltungsprinzip.

