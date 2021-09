Mission Pangolin: Schutz der bedrohten Schuppentiere im Süden Afrikas

Die Tierärztin Kelsey Skinner verabreicht einem winzigen 2600 Gramm schweren Schuppentier ein Betäubungsmittel. Die Polizei entdeckte das männliche Pangolinbaby bei der Suche nach illegalen Wildtierhändlern am Rande der südafrikanischen Stadt Pretoria.

Es ist nicht das erste Mal, dass Skinner, die als Tierärztin am Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital arbeitet, ein gerettetes Schuppentier (auch Pangolin genannt) untersucht. Diese Tiere sind die am häufigsten gehandelten Säugetiere der Welt. Sie sind wegen ihrer Schuppen begehrt, die in der traditionellen Medizin Asiens verwendet werden und auch ihr Fleisch gilt als Delikatesse.

Raymond Jansen von der African Pangolin Working Group unterstützt die südafrikanische Polizei seit Jahren bei der Rettung gefangener Schuppentiere. Er war auch bei dem Einsatz dabei, der zur Rettung dieses jungen Männchens führte, das wie andere solche Tiere aufgepäppelt und nach Möglichkeit wieder ausgewildert werden soll.

Auch in Namibia, wo sich Kelsey Prediger von der Pangolin Conservation and Research Foundation für den Schutz der Pangoline einsetzt, sind die Tiere durch Wilderer gefährdet. Die Zoologin erforscht das nach wie vor geheimnisumwitterte Verhalten der Schuppentiere in freier Wildbahn. Man hofft, dass neue Erkenntnisse die Schutzbemühungen unterstützen könnten.

Kelsey Prediger und Pangolin Ranger Zwane Kanyeva bei der Installation einer Kamerafalle neben der Höhle eines Pangolin im Süden Namibias

Projekt: Pangolin Conservation & Research Foundation, Namibia

Ziel: Schutz der Schuppentiere durch Forschung, Sensibilisierung und Engagement der Bevölkerung im Süden Afrikas. Die PCRF hofft, durch Forschung und Gemeinschaftsprojekte einen Beitrag zu Managementplänen, Richtlinien und Maßnahmen zum Schutz der Tiere leisten zu können

Projekt: Johannesburg Wildlife Veterinary Hospital

Ziel: Die Arbeitsgruppe African Pangolin pflegt illegal gehandelte Schuppentiere gesund, damit sie ausgewildert werden können

Projekt: African Pangolin Working Group, Südafrika

Ziel: Erhaltung aller vier afrikanischen Schuppentierarten durch Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Aufbau von Partnerschaften. Die APWG befasst sich mit Bergung, Transport, Auswilderung und langfristiger Überwachung von Schuppentieren

Ein Film von Henner Frankenfeld und Cornelia Borrmann