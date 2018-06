Mischa Zverev holt ersten ATP-Titel

Der 30-Jährige Tennisprofi bezwang Lacko verdient mit 6:4, 6:4 und unterstrich seine starke Form auf Rasen. Zwei Tage vor dem Auftakt des dritten Grand-Slam-Turniers der Saison entschied der ältere Bruder von Deutschlands momentan bestem Tennisspieler Alexander Zverev nach 1:37 Stunden die Partie. Alexander und Mischa Zverev sind damit nach Angaben der Profiorganisation die ersten Brüder seit John und Patrick McEnroe mit Turniersiegen im Einzel auf der ATP-Tour. Der einstige Weltranglisten-Erste John McEnroe gewann 77 Turniere zwischen 1978 und 1991, Patrick McEnroe feierte 1995 seinen einzigen Titel.

Serve-and-Volley-Spezialist Zverev legte gleich zu Beginn seines dritten ATP-Endspiels die Basis für den ersten Satzgewinn. Im ersten Spiel nahm der Weltranglisten-67. dem Weltranglisten-94. Lacko sofort den Aufschlag ab und brachte anschließend seine eigenen Aufschlagspiele an. Für seinen Turniersieg erhielt Zverev ein Preisgeld von 117.930 Euro. Vor einer knappen Woche hatte die Schwäbin Tatjana Maria auf Mallorca ebenfalls ihren Premieren-Titel gefeiert. In Wimbledon trifft Mischa Zverev in der ersten Runde auf den Franzosen Pierre-Hugues Herbert.

