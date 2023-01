Fehlende Hilfe

Ein kleines Mädchen schleppt Wassercontainer über eine schneebedeckte Straße in Kabul. Vielerorts sind die Wasserleitungen eingefroren. Viele Familien haben noch nicht einmal eine Heizung und können sich nur warm anziehen und nachts mit dicken Decken wärmen. Jetzt in dieser Kältewelle sei es an der Zeit, so deutsche Diplomaten, dass die Taliban ihre jüngsten Verbote endlich überdenken.