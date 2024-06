Mindestens 49 Tote beim Brand eines Wohnhauses in Kuwait

In Kuwait starben zahlreiche Menschen durch ein Feuer in einer Arbeiterunterkunft. Etliche Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht. Rettungskräfte suchen nach weiteren Opfern.

In der Stadt Mangaf sind bei einem Brand in einem von Arbeitskräften bewohnten Gebäude mindestens 49 Menschen ums Leben gekommen und etwa 40 verletzt worden. Die Feuerwehr sucht nach weiteren möglichen Opfern. Eine Untersuchung zur Ermittlung der Brandursache im Süden Kuwaits ist laut Polizei noch nicht abgeschlossen.

Nach Angaben von Augenzeugen brach das Feuer in den unteren Etagen des vor allem von asiatischen Arbeitern bewohnten Gebäudes aus und breitete sich schnell in die höheren Stockwerke aus. Aus dem Umfeld der Feuerwehr verlautete, die Opfer seien erstickt. In dem sechsstöckigen Gebäude seien fast 160 Arbeiter untergebracht gewesen, berichtet die "Kuwait Times".

Ein hochrangiger Polizeibeamter sagte im dem staatlichen Fernsehen: "Dutzende Menschen wurden gerettet, aber leider gab es viele Todesfälle, weil sie den Rauch des Feuers eingeatmet haben." Die Polizei habe stets davor gewarnt, zu viele Arbeiter in Wohnunterkünften zusammenzupferchen. Einzelheiten zur Art der Beschäftigung oder den Herkunftsort der Arbeiter wurden von der Polizei nicht genannt.

Behörden sehen Verantwortung bei Hausbesitzern

Der stellvertretende Ministerpräsident des Landes, Scheich Fahad Jusuf Saud Al-Sabah, warf Immobilienbesitzern Verstöße und Habgier vor. Der Eigentümer sei vorläufig festgenommen worden, bestätigte der Scheich, der auch das Innen- und das Verteidigungsministerium leitet, beim Besuch des Brandorts. Es werde wegen möglicher Fahrlässigkeit ermittelt. Inzwischen wurden auch ein Firmenbesitzer und ein Hausmeister festgenommen.

Die Nationalitäten der Brandopfer sind unklar. Der indische Botschafter in Kuwait teilte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP mit, er sei in eins der Krankenhäuser geeilt, in welche die Verletzten gebracht worden seien. Der indische Außenminister S. Jaishankar erklärte im Onlinedienst X, er sei "zutiefst schockiert von der Nachricht" und spreche den Familien der Toten sei aufrichtiges Beileid aus.

In Kuwait am Persischen Golf leben 4,3 Millionen Menschen. Die Mehrheit bilden ausländische Staatsbürger, darunter vor allem Arbeiter aus asiatischen Ländern. Auf dem Gebiet des arabischen Emirats befinden sich die sechstgrößten Ölreserven der Welt.

