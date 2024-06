Mindestens 20 Tote bei Fabrikbrand in Südkorea

Das Feuer wütete in einer Batteriefabrik in der Stadt Hwaseong. Die genaue Ursache für den Brand ist bislang noch unklar. Die meisten Opfer waren Arbeiter aus China.

Das Feuer war am Vormittag in einem Lagerhaus des Lithiumbatterieherstellers Aricell in Hwaseong südlich der Hauptstadt Seoul ausgebrochen und hatte dann zahlreiche Arbeiter in einem mehrstöckigen Fabrikgebäude eingeschlossen. Ein Vertreter der örtlichen Feuerwehr sagte, dass bisher 20 Tote gefunden worden seien. Die meisten waren laut Behörden ausländische Arbeiter - 18 stammten aus China, ein Mitarbeiter kam aus Laos. Zudem wurden mehrere Menschen verletzt. In Südkoreas Fernsehen war zu sehen, wie Flammen und dichte Rauchschwaden aus dem Gebäude traten.

Explosion in Lager mit 35.000 Batteriezellen

Das Unternehmen hatte geschätzt 35.000 Batteriezellen im zweiten Stockwerk der Fabrik und weitere in anderen Gebäudebereichen gelagert. Arbeiter berichteten von einer Explosion im Lager, auf die weitere Detonationen gefolgt seien. Daraufhin sei die Halle in Brand geraten. Denn Lithiumbatterien brennen schnell und sind mit herkömmlichen Löschmethoden schwer zu kontrollieren. Die genaue Ursache wird noch ermittelt.

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol wies die Behörden, alles vorhandene Personal und Ausrüstung zu mobilisieren und sich auf die Suche nach Vermissten zu konzentrieren. Die Behörden der Stadt Hwaseong warnten auch die Anwohner vor dem Feuer und rieten ihnen wegen des Rauches, drinnen zu bleiben.

Feuerwehrleute kämpfen verzweifelt gegen die Flammen in der Batteriefabrik in Hwaseong Bild: Kim Hong-ji/REUTERS

Das südkoreanische Unternehmen Aricell stellt unter anderem 3,6-Volt-Batterien her, die etwa in Haushaltsgeräten wie Taschenlampen oder Fernbedienungen zum Einsatz kommen. Südkorea ist insgesamt ein wichtiger Produzent von Batterien, darunter auch von solchen, die in E-Autos eingesetzt werden. So wird etwa auch der Tesla-Konzern von südkoreanischen Unternehmen beliefert.

