Die einfachen Metallboote auf dem Weißen Nil sind wichtige Verkehrsmittel zwischen Renk im Norden und der Hauptstadt Juba im Süden des Landes. Zweimal pro Woche bringen Boote Flüchtlinge in die Großstadt Malakal in der Landesmitte. Wer mitfahren will, muss stundenlang am Ufer warten, um gemeinsam mit rund 300 anderen an Bord zu gelangen.