Milizen greifen Bergarbeiterlager im Kongo an

Ein Bergarbeiterlager in der Nähe von Mongwalu sei am Sonntag attackiert worden, teilte Armeesprecher Jules Ngongo Tsikudi mit. Die regionalen Behörden schätzten die Zahl der Todesopfer auf 30 bis 50 Personen. Das örtliche Krankenhaus sei mit der Zahl der Opfer überfordert gewesen.

Die örtliche Hilfsorganisation schrieb den Angriff der CODECO-Miliz zu, die bereits mehrfach Lager von Zivilisten angegriffen hat. CODECO tötete vergangenen Monat 18 Menschen in einer Kirche und im Februar weitere 60 in einem Flüchtlingslager.

Angriffe auf die Zivilbevölkerung sind in den östlichen Provinzen des Kongos an der Tagesordnung. Gruppierungen wie CODECO und andere Milizen sowie ein lokaler Ableger des Islamischen Staates (IS) ringen um Territorium und Ressourcen. Die Konflikte in der Region haben seit dem Jahr 2000 nach Angaben des Norwegischen Flüchtlingsrates Tausende Menschenleben gefordert und Millionen Einwohner zur Flucht gezwungen.

nob/rb (dpa, Reuters)