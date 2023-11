Migranten und die deutschen Behörden

Yairan Montejo aus Kuba lebt in Deutschland, muss seine Aufenthaltsgenehmigung aber jedes Jahr aufs Neue verlängern. Was sich einfach anhören mag, ist für ihn in Wirklichkeit oft frustrierend und beänstigend: Termine sind schwer zu bekommen, von manchen Behördenmitarbeitern würde er sich mehr Verständnis wünschen. Wird er es schaffen, eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen?

Catalina Fajardo aus Kolumbien hat es derzeit leichter: Sie wird bald mit der Hilfe einer Vermittlungsagentur nach Deutschland kommen und hier als Erzieherin arbeiten – denn Fachkräfte werden händeringend gesucht. Davor gilt es allerdings, eine Sprachprüfung zu bestehen…

Kathrin Wesolowski hat die beiden begleitet.

