Notting Hill (1999): "When You Say Nothing At All" von Ronan Keating und Keith Whitley

In "Notting Hill" mimte Julia Roberts eine berühmte Schauspielerin und Hugh Grant einen britischen Buchhändler aus dem Londoner Stadtteil Notting Hill, die über viele Umwege zueinander finden. Im Gedächtnis blieb die Liebesballade "When You Say Nothing At All" (1999) von Ronan Keating. Es war eine Coverversion von Keith Whitleys gleichnamigen Country-Song (1988). Beide gelangten in die Charts.