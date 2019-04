Messi glänzt, Ronaldo und Juve scheitern

Juventus - Ajax 1:3 (1:1)

Barca - United 3:0 (2:0)

Dank einer Gala von Superstar Lionel Messi hat der FC Barcelona das Halbfinale der Champions League erreicht. Die Katalanen, bei denen Torwart Marc-Andre ter Stegen sein 50. Spiel in der Königsklasse bestritt, gewannen das Viertelfinal-Rückspiel gegen den völlig überforderten englischen Rekordmeister Manchester United 3:0 (2:0) und erreichten zum ersten Mal seit vier Jahren die Vorschlussrunde. Damals gewann Barca am Ende auch den Titel. Messi (16./20.) stellte die Weichen früh auf Sieg, Philippe Coutinho (61.) sorgte für die Entscheidung

Ajax setzt sich sensationell gegen Juve durch

Ajax Amsterdam hat mit der nächsten Sensation gegen Cristiano Ronaldo und Juventus Turin erstmals seit 22 Jahren das Halbfinale der Champions League erreicht. Im Rückspiel beim italienischen Rekordmeister feierte der rotzfreche Real-Madrid-Bezwinger einen verdienten 2:1 (1:1)-Erfolg, der nach dem 1:1 der Vorwoche das Weiterkommen bedeutete. Die Turiner Führung durch Ronaldo (28.) egalisierte Donny van de Beek (34.). Kapitän Matthijs de Ligt (67.) köpfte den Underdog in die Vorschlussrunde, wo es in zwei Wochen zum Duell mit dem Sieger der Begegnung zwischen Manchester City und Tottenham Hotspur (Hinspiel 0:1) kommt. Für Ronaldo platzte damit der Traum vom vierten Gewinn des "Henkelpotts" in Folge.

ABPFIFF

90.+3 Minute. JUVAJA - Übles Frustfoul von Ronaldo an Veltman. Der Portugiese sieht nichtmal Gelb dafür.

90.+2 Minute. JUVAJA - Ajax nutzt jede Situation, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Wir legen uns fest: Das wird reichen für den Außenseiter.

90. Minute. JUVAJA - Aufregung im Ajax-Strafraum! Juve reklamiert Handspiel, die Situation wird überprüft. Doch Schiedsrichter Turpin verweigert den Gastgebern den Strafstoß.

88. Minute. JUVAJA, WECHSEL - Ziyech, der ein Superspiel gemacht hat geht vom Platz, für ihn kommt mit KLAAS-JAN HUNTELAAR ein in Deutschland bestens bekannter in die Partie.

79. Minute. JUVAJA - Traumtor! Neres mit einem wunderbaren Pass auf Ziyech, der zurückgibt auf Neres, dann wieder an den Ball kommt und mit einem satten Schuss ins lange Eck abschließt. Aber Schiedsrichter Turpin erkennt den Treffer wegen einer Abseitsstellung Ziyechs beim ersten Pass von Neres ab. Und das zurecht.

77. Minute. JUVAJA - Ronaldo mit einer sehenswerten Brustannahme, doch sein Abschluss misslingt und trudelt ins Seitenaus.

78. Minute. BARMUN, WECHSEL - United hat sich hier aufgegeben. Dafür spricht auch die Auswechslung, die Solksjaer vor einigen Minuten vorgenommen hat, als er Martial für Dilot vom Feld genommen hat. Außerdem ist jetzt ROMELU LUKAKU für Rashford in der Partie.

69. Minute. JUVAJA - Emre Can foult Ziyech recht unnötig ca. drei Meter vor dem Strafraum. Sehr gute Position für einen Freistoß.

67. Minute. JUVAJA, TOR - Schöne mit der Ecke, dann springt Kapitän MATTHIJS DE LIGT höher als Alex Sandro und nickt den Ball per Aufsetzer ins Tor - absolut verdient.

69. Minute. BARMUN - Hier wird quasi Handball gespielt und das auf ein Tor. Barca lässt den Ball am Strafraum der Engländer im Kreis entlang laufen, United schaut zu.

65. Minute. JUVAJA - Tadic mit einem blitzsauberen Pass auf Ziyech im Strafraum, doch anstatt abzuschließen gibt der Marokkaner in die Mitte, wo Juve mit vereinten Kräften klären kann. Ajax ist hier drauf und dran, das Ding für sich zu entscheiden.

62. Minute. JUVAJA - Durchatmen bei Juve! Neres gibt den Ball auf Tadic, der mit einer scharfen Hereingabe Ziyech sucht und fast findet. Nur die Fußspitze von Miralem Pjanic ist noch dazwischen - verdammt knapp!

64. Minute. BARMUN - Eigentlich ist die Situation im Strafraum von United geklärt, doch Jones geht nicht entschieden zu Werke, so dass der Ball auftippt und Messi in unnachahmlicher Manier zum Fallrückzieher ansetzt. Der Ball geht nur knapp vorbei!

61. Minute. BARMUN, TOR - Die Nummer ist durch. PHILIPPE COUTINHO mit dem 3:0! Wieder geht der Angriff über links und Jordi Alba, der in den Rücken der United-Abwehr passt und den Brasilianer findet, der mit einem sehenswerten Schlenzer aus der Distanz in den rechten Winkel vollendet.

57. Minute. JUVAJA - Wieder eine Wahnsinns-Parade von Szczesny. Van de Beek mit einem satten Schuss aufs Tor, doch der Pole fliegt in Richtung Winkel und kratzt die Kugel raus - bärenstark!

55. Minute. JUVAJA - Wieder eine Ecke für Juve, Ronaldo kommt kurz vor dem Tor dran, bekommt aber keinen Druck hinter den Kopfball.

54. Minute. JUVAJA - Ziyech hat das 2:1 auf dem Fuß. Aus kurzer Distanz muss er nur noch abziehen und tut das auch. Doch Szczesny pariert den Ball mit einem unglaublichen Reflex.

57. Minute. BARMUN - Messi hat im Strafraum den Ball auf dem Fuß und freie Bahn, entscheidet sich aber für den Pass nach Außen, den United abfangen kann. Da war mehr drin.

48. Minute. JUVAJA - Ronaldo spielt Matuidi wunderbar frei, doch der Franzose probiert es mit dem blinden Zuspiel in den Strafraum und findet keinen Abnehmer.

47. Minute. BARMUN - Jordi Alba macht Dampf, dann kommt der Doppelpass mit Suarez un Alba gibt nach innen, wo Messi steht und direkt abzieht. Smalling kann den Ball im Fallen noch abblocken.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT

45.+5 Minute. JUVAJA - Nocheinmal Freistoß für Juve - Ronaldo zieht ab, doch der Ball bleibt in der Mauer hängen. Jetzt ist Pause!

45+2. Minute. BARMUN - Das muss das 3:0 sein - Messi auf Alba, der geht in den Strafraum und gibt im richtigen Moment auf Roberto am langen Pfosten, der in den Ball rutscht - doch dieses Mal hält De Gea einen eigentlich unhaltbaren Ball, in dem er irgendwie mit dem Kopf noch an den Ball kommt.

45. Minute. BARMUN - United renn weiter an, allerdings ohne so richtig zwingend zu sein. Es sieht hier schwer danach aus, dass Barca locker das Halbfinalticket lösen wird.

41. Minute. BARMUN - Freistoß für Barca, Messis Hereingabe findet Rakitic, der den Ball mit dem Scheitel aufs Tor bringt. Eigentlich ungefährlich, aber auch diesen Ball kann De Gea erst im Nachfassen sichern.

40. Minute. BARMUN - Martial steckt durch auf Rashford, der sich gegen Rakitic durchsetzt und nach innen gibt. Dort kann Piqué gerade noch vor Lingard klären.

37. Minute. JUVAJA - Sidefact: Der Treffer heute war der 126. in der Champions League für Ronaldo. 65 davon, also mehr als die Hälfte, erzielte der Portugiese in der K.o.-Phase - was für eine Quote.

35. Minute. JUVAJA, TOR - Der Ausgleich! DOMMY VAN DE BEEK trifft für Ajax, nachdem der Ball ihm mehr oder weniger zufällig vor die Füße gefallen war, fackelt der Niederländer nicht lang und versenkt die Kugel eiskalt.

34. Minute. JUVAJA - Ronaldo hat auf Rechts Platz geht ein Stück und zieht dann aufs kurze Eck ab - Ball geht ein gutes Stück drüber.

28. Minute. JUVAJA, TOR - Auch hier eröffnet der Superstar den Torreigen: CRISTIANO RONALDO bringt die Alte Dame in Führung. Der Portugiese trifft nach einer Ecke per Kopf, läuft frei ein und versenkt.

26. Minute. BARMUN - Nächste Chance Barca: Messi schickt Alba, der gibt von links zurück auf den zweifachen Torschützen, der sofort abzieht - Ball geht aber drüber.

24. Minute. JUVAJA - Ecke für Ajax, im zweiten Versuch kommt Neres an den Ball, kann ihn aber nicht präzise in den Strafraum bringen.

22. Minute. JUVAJA - Endlich mal ein Torabschluss - Dyball mit einem satten Schuss, den Onana im Ajax-Tor allerdings sicher pariert.

20. Minute. BARMUN, TOR - Wieder trifft LIONEL MESSI! Doch das Tor geht auf die Kappe von De Gea, der den eigentlich harmlosen Schuss halten MUSS. Doch der Ball flutscht dem Spanier durch die Hände - ganz bitter!

16. Minute. BARMUN - Damit steht fest: Verlängerung gibt es im Camp Nou nicht.

16. Minute. BARMUN, TOR - Barca führt, Torschütze LIONEL MESSI! Der Argentiner lässt erst Young am Strafraumeck aussteigen, zieht dann in bester Robben-Manier nach innen und vollendet stark ins lange Eck - keine Chance für De Gea.

14. Minute. BARMUN - Jetzt hat Rashford richtig viel Platz und wird von der Barca-Abwehr nicht richtig angegangen. Beim Abschluss rutscht der Stürmer aber weg, so dass ter Stegen den Ball nur aufzusammeln braucht.

13. Minute. BARMUN - Nach Minuten der Diskussion geht es mit Schiedsrichterball und anschließendem Abstoß für United weiter.

11. Minute. BARMUN - Raktic wird von Fred am Fuß getroffen - blöderweise für United im Strafraum. Dr. Felix Brych gibt den Elfmeter nach studieren der Bilder jedoch nicht, obwohl Kontakt da war.

10. Minute. JUVAJA - Mazraoui sitzt mit Schmerzen am Boden. Geht wohl nicht weiter für ihn.

8. Minute. JUVAJA - Mazraoui wird draußen behandelt, nachdem er heftig mit Dyballa zusammengerasselt und weggeknickt war.

6. Minute. BARMUN - Lingard und Rashford spielen einen feine Doppelpass, Arthur kann Lingard dann im Strafraum aber noch im entscheidenden Moment stören.

5. Minute. BARMUN - Pogba mit dem nächsten Versuch für United, doch sein Chip findet im Strafraum keinen Abnehmer. Dennoch: United macht hier das Spiel.

2. Minute. BARMUN - Mctominay mit der nächsten potenziellen Möglichkeit, allerdings kann er den Ball in guter Position nicht richtig kontrollieren.

1. Minute. BARMUN - Rashford mit der ersten Chance, der junge Engländer trifft die Latte - durchatmen bei Barca.

1. Minute. JUVAJA - Cristiano Ronaldo hat einen Schlag ins Gesicht abbekommen und sitzt mit verzerrtem Gesicht am Boden.

ANPFIFF

20:55 Uhr: BARMUN - Marc-André ter Stegen geht in sein 50. Champions-League-Spiel. 22 Mal blieb er in den bisherigen 49 Spielen in der Königsklasse ohne Gegentreffer. Schaffen er und Barca das heute auch, sind sie defintiv weiter.

20:45 Uhr: BARMUN, die Aufstellungen - Barcelona: 1 ter Stegen - 20 Sergi Roberto, 3 Pique, 15 Lenglet, 18 Jordi Alba - 5 Sergio Busquets - 4 Rakitic, 8 Arthur - 10 Messi, 9 Luis Suarez, 7 Coutinho

Manchester: 1 De Gea - 4 Jones, 2 Lindelöf, 12 Smalling, 18 Young - 17 Fred - 39 McTominay, 6 Pogba - 14 Lingard, 10 Rashford, 11 Martial

20:45 Uhr: JUVAJA, die Aufstellungen - Juventus: 1 Szczesny - 2 De Sciglio, 24 Rugani, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro - 5 Pjanic - 23 Can, 14 Matuidi - 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 Ronaldo

Ajax: 24 Onana - 3 Veltman, 4 de Ligt, 17 Blind, 12 Mazraoui - 20 Schöne, 21 de Jong - 6 van de Beek - 22 Ziyech, 10 Tadic, 7 Neres