Meinung: Vor lauter Krisen dürfen wir den Hunger nicht vergessen

Über 150 Millionen Menschen leben insgesamt in der Zentralafrikanischen Republik, dem Tschad, der Demokratischen Republik Kongo, Madagaskar und dem Jemen - also in den fünf Ländern, in denen die Hungersituation derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft wird. In vier weiteren Ländern - Burundi, Somalia, Südsudan und Syrien - gilt die zweithöchste Warnstufe. Und in weiteren 35 Ländern wird die Hungersituation als ernst eingestuft. Unterernährung und die Kindersterblichkeitsrate sind in Subsahara-Afrika weiterhin höher als in jeder anderen Region der Welt.

Das alles sind Ergebnisse des gerade veröffentlichten Welthungerindex (GHI), der zu einem weiteren besorgniserregenden Befund kommt: dass nämlich die Fortschritte bei der Bekämpfung des Hungers im Jahr 2022 weitgehend stagnierten.

Mehrere sich überlagernde Krisen

Dem GHI zufolge hat der Krieg in der Ukraine die Preise für Nahrungsmittel, Brennstoffe und Düngemittel weltweit in die Höhe getrieben, und er könnte 2023 und darüber hinaus zu einer globalen Nahrungsmittelknappheit beitragen. Dies geschieht zusätzlich zu den anderen drei Hauptursachen für den Hunger – dem Klimawandel, gewaltsamen Konflikten und dem sowieso schon durch die COVID-Pandemie befeuerten wirtschaftlicher Abschwung.

All dies geschieht zu einer Zeit, in der die Welt, genauer gesagt die westlichen Länder, mit anderen, sich überschneidenden globalen Krisen beschäftigt ist.

In Somalia droht der Hungertod Geschwächte Hoffnung Viele Menschen fliehen bereits vor der Hungersnot. Am Rande der Stadt Dollow wurden provisorische Zelte aus Plastik und Ästen aufgestellt. Auch Hamdi Yusuf und ihre Mutter sind dort gestrandet. Die kleine Hamdi ist stark unterernährt. Nachbarn im Camp versorgen sie mit Essen. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerk UNICEF sind in jüngster Zeit mehr als 700 somalische Jungen und Mädchen verhungert.

In Somalia droht der Hungertod Flucht ins Ungewisse Die Zelte bieten nur notdürftigen Schutz. Rund 7,8 Millionen Menschen leiden derzeit unter der schwersten Dürre seit vier Jahrzehnten. Mehr als eine Million Menschen wurden durch die Suche nach Nahrung, Wasser und Weideland vertrieben, allein 366.000 seit Jahresbeginn. Die UNO spricht von einem "bevorstehenden Albtraum". Die USA haben Hilfsgüter im Wert von 708 Millionen Euro versprochen.

In Somalia droht der Hungertod Dürre ohne Namen In Somalia werden Dürren nach der Art des Schmerzes benannt, den sie verursachen. In den 1970er Jahren war es "Prolonged" ("Ausgedehnt"), in den 1980er Jahren "Cattle Killer" ("Viehmörder") und vor fünf Jahren "Equal" ("Gleichmäßig"), weil sie das ganze Land erfasste. Diese Dürre hat noch keinen Namen. Und aus diesem Wasserhahn im Flüchtlingslager tröpfelt fast kein Nass mehr.

In Somalia droht der Hungertod Kostbares Nass Die Menschen stehen Schlange vor diesem Brunnen nahe dem Camp. Wasserquellen sind rar. In manchen Gebieten müssen die Kinder, meistens Mädchen, weite Strecken zurücklegen, um Wasser zu holen. Viele Mädchen können deswegen nicht die Schule besuchen. Frauen und Kinder sind von Hungersnöten besonders stark betroffen.

In Somalia droht der Hungertod Jedes Gramm zählt - und jeder Cent Ein Kind wird im Camp Dollow gewogen. In Somalia zeigt sich auf erschreckende Weise, so das Hilfswerk Caritas international, dass ausgerechnet die Menschen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, am stärksten unter seinen Folgen leiden. Es brauche mehr Mittel, um die Hungerkatastrophe zu bekämpfen. Für Nothilfen stellte die Caritas 600.000 Euro bereit.

In Somalia droht der Hungertod Die Dürre ist menschengemacht Die Verantwortung für den Klimawandel liegt bei großen Treibhausgas-Emittenten wie Deutschland. Auch wir haben darum eine Verpflichtung, die Notleidenden der Dürre zu unterstützen, so die Caritas. Die Bundesregierung stellt in diesem Jahr 880 Millionen Euro gegen die aktuelle Hungerkrise bereit. Aber bisher bleibt Menschen wie diesen auf dem Weg ins Camp Dollow weiterhin nur die Flucht. Autorin/Autor: Claudia Dehn



Der globale Norden ist mit sich selbst beschäftigt

Wenn man die Nachrichten in Deutschland und anderen europäischen Staaten verfolgt, fällt auf, dass sich viele Menschen vor allem mit Herausforderungen wie der anhaltenden Inflation, den hohen Energiepreisen, der Angst vor einem kalten Winter und Stromausfällen, der Verlangsamung des Wirtschaftswachstums oder natürlich auch dem Krieg gegen die Ukraine und dem Corona-Herbst beschäftigen.

Während all diese Probleme ernst sind und angegangen werden müssen, erinnert uns der Welthungerindex daran, dass es uns immer noch gut geht im Vergleich zu Menschen in anderen Teilen der Welt, denen es an absolut Existentiellem wie Nahrung fehlt.

Untätigkeit fällt auf Europa zurück

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, dass die Menschen und die internationale Gemeinschaft als Ganzes Verantwortung übernehmen, um das Problem des Hungers zu bekämpfen. Auch der globale Norden trägt eine Mitschuld an den Ursachen der Nahrungsmittelkrise, etwa durch die Subventionierung des eigenen Agrarsektors, die die Weltmarktpreise für Nahrungsmittel zerstört und Landwirte in anderen Teilen der Welt davon abhalten, sich auf die Nahrungsmittelproduktion zu konzentrieren, sowie durch den Klimawandel, der durch den Konsum und die Beibehaltung bestimmter Lebensgewohnheiten verursacht wird.

Darüber hinaus leben wir in einer so globalisierten Welt, dass sich die Auswirkungen des Hungers unweigerlich auch auf den globalen Norden auswirken werden. Eine Verknappung der Ressourcen wird zu gewaltsamen Konflikten führen, und Menschen, die unter Hunger leiden, werden natürlich abwandern, um an anderen Orten Nahrung zu finden.

Eine der größten Ängste der Europäer ist die Flucht und Migration aus den Ländern Afrikas und des Nahen Ostens, und eine anhaltende Hungersituation in einigen dieser Länder wird diese Migration noch fördern.

Abstumpfung statt Engagement?

Wo bleibt also die Empörung über die weltweite Hungerkrise? Sind die Menschen emotionslos geworden angesichts der unzähligen Bilder Hunger leidender Kinder, denen Fliegen um die Augen schwirren? Angesichts von Millionen von Menschen, die auf diese Weise derart stereotypisiert wurden? Sind einige Menschen im Westen derart abgestumpft, dass sie den Hungerproblemen in diesen Ländern keine Aufmerksamkeit mehr schenken?

Dabei ist die derzeitige Hungerkrise real und eine ständige Mahnung auch an die wohlhabenderen Gesellschaften, über den Tellerrand ihrer eigenen Umgebung hinauszublicken. Es ist an der Zeit die Augen auf diejenigen zu richten, die immer noch an Hunger sterben, obwohl eigentlich weltweit trotz aller Krisen noch immer genügend Nahrungsmittel zur Verfügung stünden.

