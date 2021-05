Meinung: Elon Musk - eine Bürde für den Bitcoin

Ein Mann ändert seine Einstellung und der Bitcoin ist in seinen Grundfesten erschüttert. Zugegeben: Es ist nicht irgendein Typ, der da gerade seine Meinung ändert - es ist der Tesla-Chef Elon Musk, ein Tech-Pionier und der vielleicht prominenteste Krypto-Pusher überhaupt. Seine Unterstützung, hauptsächlich durch Tweets und kleine Witze, haben Bitcoin und Dogecoin zu immer neuen Kurs-Rekorden verholfen.

Der Bitcoin-Kurs war um 20 Prozent geklettert, nachdem Musk den Hashtag #bitcoin seiner Twitter-Liste hinzugefügt hatte und zwei Wochen später noch einmal um 15 Prozent, als Tesla bekannt gab, für 1,5 Milliarden Dollar Bitcoin gekauft zu haben und die Kryptowährungen nun auch an der Kasse zu akzeptieren, wenn jemand ein Elektroauto kaufen und damit bezahlen wolle.

Als Musk sich nun am Mittwoch um 180 Grad drehte und bei Twitter verkündete, Tesla wolle nun keine Bitcoinzahlungen mehr akzeptieren, weil das Schürfen der Währung der Umwelt schade, führte das zu einer Erosion des Bitcoin-Wertes, der um 15 Prozent in die Knie ging: Ein Twitter-getriebenes Kursfeuerwerk und kurz darauf ein ebenfalls bei Twitter verursachter Kurs-Crash.

Diese wilden Schwankungen zeigen, dass der Bitcoin eben kein stabiles Investment ist, wie seine Freunde, Bewunderer und Jünger es gern behaupten. Es bleibt ein Börsenprodukt, das zu sensibel auf den Einfluss eines einzigen Individuums reagiert.

Stolperstein auf Bitcoins Weg

Der Bitcoin hat eine schmerzhafte Geschichte erlebt, voller Aufs und Abs. Gerade Musk und seine unzähligen Anhänger in der Kryptogemeinde, die seine Tweets stets wie Offenbarungen annehmen, machen die Bemühungen des Bitcoins um Akzeptanz auf dem Weg, das moderne Finanzsystem zu revolutionieren, immer wieder zunichte.

Musks Einfluss auf Bitcoin ist ein abschreckendes Beispiel, eine Warnung, dass das digitale Geld eben nicht der unabhängige, dezentrale, verlässlich die Inflation einhegende, sichere Hafen oder gar das "digitale Gold" ist, wie seine Befürworter uns unermüdlich glauben zu machen versuchen. Im Gegenteil: Der SpaceX-Gründer ist so etwas wie "der Zentralbanker der Kryptos", wie es Tracy Alloway von Bloomberg formuliert: Jemand, der Stimmungen oft nur mit nur einem einzigen Tweet erzeugt.

DW-Wirtschaftsredakteur Ashutosh Pandey

Teure Plauderei

Die andere Krypto-Liebe des Elon Musk, die zunächst als Persiflage gedachte Kryptowährung namens Dogecoin, erleidet ein ähnliches Schicksal. In den vergangenen Monaten hat der selbsternannte "Vater des Doges" die Digital-Münze emsig gepusht. Er hat eine Kampagne angeführt, die als "Social-Media-Joke" begann und zu Rekordbewertungen führte, nur um in der vergangenen Woche in einer populären US-Fernsehshow den Dogecoin auf Nachfrage als "Hustle" zu bezeichnen - das Wort "Hustle" hat viele Bedeutungen, zu denen auch "Schwindel" und "Betrug" zählen.

Wie funktioniert Bitcoin? Ziemlich kryptisch Bitcoin ist eine Kryptowährung. Das Zahlungsmittel funktioniert also digital, ohne physische Münzen und Scheine, und basiert auf kryptografischen Verfahren. Bitcoin ist dezentral organisiert und kommt ohne Banken und Zentralbanken aus. Die Währung ist daher weltweit und grenzüberschreitend zu denselben Bedingungen verwendbar und mit keinem bisherigen Geldsystem zu vergleichen.

Wie funktioniert Bitcoin? Der "Vater" als Mysterium Im Januar 2009 wurde zu Bitcoin eine Open-Source-Software unter dem Entwickler-Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlicht. Ein paar Monate zuvor hatte diese Person oder Gruppe die Funktionsweise der digitalen Währung in einem Text erstmals öffentlich beschrieben.

Wie funktioniert Bitcoin? Wie kommt man an Bitcoins? Es gibt verschiedene Wege, sich Bitcoins zu besorgen: Man kauft sie auf einer Internetplattform (und bezahlt dafür z.B. mit Euro). Oder man akzeptiert Bitcoin als Zahlungsmittel für Waren oder Dienstleistungen, die man anbietet. Oder man wird "Miner" und schürft selbst nach Bitcoins.

Wie funktioniert Bitcoin? Auch digital: Ohne Geldbeutel ist alles nichts Kryptowährungen werden in einer virtuellen Geldbörse (Wallet) aufbewahrt. Sie enthält Schlüssel (Keys). Nur mit ihnen kann man feststellen, wem ein Bitcoin gehört. Man braucht sie auch für Transaktionen. Eine Wallet kann man auf dem Smartphone, einem Computer, einem USB-Stick, speziell gesicherten Speichermedien und in einer Webcloud speichern. Ohne Wallet hat man keinen Zugang zu seinen Bitcoins.

Wie funktioniert Bitcoin? Hut ab vor der Kyptowährung Sagen wir, Herr X möchte von Frau Y einen Hut kaufen und mit Bitcoin bezahlen. Beide müssen für eine Bitcoin-Transaktion einen öffentlichen Schlüssel (vergleichbar mit einer Konto-Nummer) und einen privaten Schlüssel (vergleichbar mit einer TAN) besitzen.

Wie funktioniert Bitcoin? Block-Bausteine Frau Y übermittelt ihren öffentlichen Schlüssel an Herrn X. Der bestätigt mit seinem privaten Schlüssel und beantragt damit eine Transaktion. Die wird mit einigen hundert anderen Transaktionen in einem Block gesammelt (daher der Begriff Blockchain, doch dazu später).

Wie funktioniert Bitcoin? Rechenknechte Der Block wird an alle Computer im dezentralen Bitcoin-Netzwerk verteilt. Diese Computer werden auch Miner genannt. Sie prüfen die Transaktionen, die von einem Wallet zum anderen laufen, und bestätigen sie. Theoretisch kann jeder Mensch seinen Computer im Netzwerk mitarbeiten lassen. Inzwischen wird die meiste Arbeit aber von professionellen Server-Farmen erledigt.

Wie funktioniert Bitcoin? Im Schweiße ihrer Grafikkarten Bevor die Transaktion tatsächlich ausgeführt wird, müssen die Miner für jeden Block kryptografische Rechenaufgaben lösen. Dafür sind Rechenpower und starke Grafikkarten nötig. Das Mining funktioniert wie ein Wettbewerb: Mehrere Miner versuchen gleichzeitig, einen Block aus der Blockchain zu entschlüsseln. Wer das zuerst schafft, erhält als Bezahlung neue - also "frisch geschürfte" - Bitcoins.

Wie funktioniert Bitcoin? Eine Art Perlenkette Der Block von Herr X und Frau Y ist Teil einer langen Kette, der sogenannten Blockchain. In dieser dezentralisierten Datenbank sind alle Bitcoin-Aktivitäten gespeichert. Die Blockchain dient damit als das Zahlungsbuch (Ledger) der Kryptowährung: Alle Transaktionen und Wallet-Informationen der Beteiligten sind darin enthalten. Obwohl das alles erfasst und einsehbar ist, bleiben die Nutzer anonym.

Wie funktioniert Bitcoin? Hier wird geschürft China hat den mit Abstand größten Anteil an der Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks (Hashrate) und damit an dessen Stromverbrauch. Weitere wichtige Länder sind die USA, Russland, Kasachstan, Iran und Malaysia, so der Bitcoin Electricity Consumption Index der Universität Cambridge. Das Mining lohnt sich nur da, wo die Strompreise günstig sind.

Wie funktioniert Bitcoin? Riesiger Energiehunger Der energieintensive Prozess für die Berechnungen der Bitcoin-Transaktionen (Mining) benötigt um die 120 Terrawattstunden (TWh) im Jahr, so der Bitcoin Electricity Consumption Index der Universität Cambridge. Das ist mehr Strom, als jedes der blau gefärbten Länder in einem Jahr verbraucht. Grafiken: Per Sander Texte: Gudrun Haupt



Musks unverantwortliche Dampfplauderei hat sehr vielen Kleinanlegern eine Menge Schmerzen bereitet, weil Dogecoin ein Drittel seines Wertes einbüßte. Als wolle er ihre Verluste wieder ausgleichen, fragte Musk seine mehr als 54 Millionen Twitter-Follower, ob Tesla jetzt Dogecoin als Zahlungsmittel akzeptieren solle, nachdem SpaceX gerade bekannt gegeben hatte, das so zu halten. Die Musk-Fans antworteten mit einem überwältigenden "Ja!" und Dogecoin konnte einiges von den Verlusten wieder aufholen.

Banken und Anlageberater, die mit Kryptowährungen verbundene Investments verkaufen wollen, sollten ihrer langen Risikoliste noch einen weiteren Faktor hinzufügen: Der Wert einer Anlage in Kryptowährungen unterliegt einem extremen Risiko durch Tweets und Witzchen von Elon Musk.

Haben Dogecoins mehr Sex-Appeal?

Musk gebührt Lob dafür, Licht auf die verheerende Umweltbilanz von Bitcoin geworfen zu haben. Eine Währung, die mehr Energie - und viel davon ist sehr umweltschädlicher Kohlestrom - als ganze Volkswirtschaften verbraucht, um den Laden am Laufen zu halten, hat kaum das Recht, eine "Währung der Zukunft" zu sein. Vielleicht könnte die Musk-Kritik einige Bitcoin-Anhänger dazu bringen, nach einer weniger aufwendigen Schürf-Technologie oder einer grüneren Alternative Ausschau zu halten.

Was Musk zu seinem Sinneswandel veranlasst, ist nicht klar. Immerhin kritisieren Klimaaktivisten die miserable Umweltbilanz von Bitcoin schon seit Jahren. Könnte es sein, dass Musk einfach nur gelangweilt ist von den Bitcoins? Dass diesem Alternativgeld, seit es am Markt so erfolgreich ist, der "Underdog-Appeal" verloren gegangen ist und es daher keinen Spaß mehr macht, ihn zu pushen? Dogecoin hat diesen "Newcomer"-Reiz noch, der den "Doge Father" motivieren könnte, dafür den Bitcoin fallen zu lassen. Gestern twitterte Musk, er arbeite nun mit den Dogecoin-Entwicklern zusammen, um Dogecoins "Transaktionseffizienz" zu steigern und dass das Ganze doch "vielleicht vielversprechend" sei.

Musk ist ein Heuchler

Es ist schwer, Musk das Umweltargument abzukaufen. Wäre er wirklich am Planeten und seiner Zukunft interessiert, er hätte den Widerspruch, als Produzent sauberer Elektro-Autos in Bitcoins zu investieren, gar nicht ignorieren können.

Übrigens: Tesla wird auch weiterhin seine Bitcoin-Anteile halten. Die Digital-Münzen werden in Teslas Geldspeichern auch nicht grüner, als wenn man sie für weitere Transaktionen nutzen würde. Und nicht mit Bitcoins bezahlt werden zu wollen, ist nicht gerade ein Opfer, wenn es nur weniger Kunden sind, die Bitcoins für ein Auto auf den Ladentisch legen.

Die jüngste Kehrtwende des Elon Musk ist offensichtlich heuchlerisch. Bitcoin-Fans sollten sich nach einem zuverlässlicheren Marken-Botschafter umsehen, wenn sie ihre großen Pläne, das gegenwärtige Finanzsystem von Grund auf zu sanieren, realisieren möchten.

Dieser Kommentar wurde aus dem Englischen übersetzt.