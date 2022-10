Mein Name ist Violeta

Mit 6 Jahren verblüfft sie ihre Eltern, als sie ihnen sagt, sie wolle wie ein Mädchen heißen und sich auch so kleiden.

Nach der anfänglichen Verunsicherung beschließen Violetas Eltern, sie auf dem langen und schwierigen Weg der Geschlechtsangleichung zu unterstützen. Violeta steht vor vielen Herausforderungen: medizinisch - die Entscheidung, ob sie Hormonblocker einnehmen soll oder nicht. Diese würden die Entwicklung der männlichen Merkmale stoppen, sobald die Pubertät einsetzt. Und: rechtlich - die Beschaffung eines Personalausweises mit ihrem neuen Namen und Geschlecht. Später könnte sie eine Geschlechtsangleichung in Erwägung ziehen.

Die Prüfungen, die Violeta auf ihrem Weg zum Erwachsensein bevorstehen, werden im Film von anderen Personen verkörpert, die älter sind als sie und sie selbst durchlaufen. Erzählt wird die traurige Geschichte von Alan, einem transgender Teenager aus der Nähe von Barcelona. Er ertrug es nicht mehr in der High School gemobbt zu werden und beging Suizid. Sein Tod erschüttert die Stadt und seine Familie.

Das Leben von Alans Eltern Esther und Xavi verändert sich radikal: Sie werden zu Aktivisten und kämpfen für Trans-Rechte. Iván erkennt nach der schrecklichen Nachricht von Alans Tod, dass er ebenfalls trans ist.

In diesem Dokumentarfilm verweben die Regisseure die Geschichten ihrer Protagonisten und Protagonistinnen, um zur Normalisierung von transgender Kindern beizutragen.

Ein wichtiger Bestandteil dessen ist der Kampf für Trans-Rechte von Aktivistinnen wie Carla Delgado. Delgado hat entscheidend zur Verabschiedung von Gesetzen zum Schutz von LGBTIQ-Rechten beigetragen. Der Film spiegelt den langsamen gesellschaftlichen Wandel zu einem offeneren und toleranteren Umgang mit trans Personen der letzten Jahre wider.



