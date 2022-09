Mehrheit der Jugendlichen misstraut den Medien

Als „alarmierend“ bezeichnen Forscher die Ergebnisse einer repräsentativen Studie unter Kindern und Jugendlichen. Mehr als zwei Drittel der 12- bis 16-Jährigen in Deutschland misstrauen demnach Zeitungen sowie Journalistinnen und Journalisten. Rund 38 Prozent der befragten Jugendlichen unterstellen der Medienbranche darüber hinaus, absichtlich Nachrichten zu verschweigen – so das Ergebnis der Ende August in Berlin vorgestellten „Vertrauensstudie 2022“ der Universität Bielefeld, die im Auftrag der Bepanthen-Kinderförderung durchgeführt worden war. Für die Studie waren in der ersten Jahreshälfte 1582 Kinder (6 bis 11 Jahre) und Jugendliche (12 bis 16 Jahre) sowie deren Eltern befragt worden.

Studienleiter Holger Ziegler bemerkte zu den Ergebnissen, eine „gesunde Skepsis“ sei zwar sinnvoll und nützlich, doch hier gehe es um etwas anderes: „Stellen wir nicht nur den Wahrheitsgehalt einer Information in Frage, sondern vermuten wir, dass uns – in diesem Fall – die Medien absichtlich Informationen verschweigen und manipulieren wollen, dann bewegen wir uns in einem gefährlichen Bereich von Verschwörungsglauben.“

Zu den möglichen Gründen für das geringe Vertrauen in die Medien sagte Ziegler, das Leben von heranwachsenden Kindern und Jugendlichen werde in einem hohen Maße durch die Medien geprägt. Mit wenigen Klicks hole man sich tagesaktuelle Informationen über den Zustand der Welt. „Meldungen von Klimawandel und Armut, Fake News und Krieg können Angst machen und hinterlassen Spuren“, so der Wissenschaftler weiter. „Eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, ist, diese Informationen in Zweifel zu ziehen, sich zurückzuziehen und anderen zu misstrauen – auch den Medien.“

Auch das Vertrauen in öffentliche Einrichtungen ist der Studie zufolge unter Jugendlichen nur mäßig ausgeprägt. Nur etwa die Hälfte der Jugendlichen vertraut demnach der Bundesregierung (53,9 Prozent). Deutlich höheres Vertrauen genießen dagegen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (76,1 Prozent) und die Polizei (79,9 Prozent).

Die Studie zeige, dass von den Jugendlichen, die nur ein geringes Vertrauen in öffentliche Einrichtungen hätten, mehr als ein Drittel (38,7 Prozent) eine starke Anfälligkeit für Verschwörungsgedanken aufweise, sagte Ziegler. Ebenso gebe es einen Zusammenhang von Medienkonsum und Verschwörungsneigung: Von den Jugendlichen, die ihre Informationen bevorzugt aus den sozialen Medien bezögen, zeigten 37,6 Prozent eine starke Verschwörungsneigung. Bei Jugendlichen, die sich überdurchschnittlich viel über öffentlich-rechtliche Medien informierten, seien dies dagegen nur 5,4 Prozent.

In der Pubertät seien Zweifel an sich selbst und an anderen durchaus erwartbar, so Ziegler. Das hier festgestellte Ausmaß fehlenden Vertrauens in andere sei jedoch bemerkenswert: Zwei Drittel der Jugendlichen (63,6 Prozent) haben laut Studie kein Vertrauen in andere Menschen. Etwa jeder zweite Jugendliche meint, wer sich auf andere verlasse, werde ausgenutzt (49,3 Prozent), und hat demnach schon erlebt, dass man sich nicht auf andere verlassen kann (46,3 Prozent). Fast 40 Prozent der Jugendlichen glauben zudem nicht, dass die meisten Menschen gute Absichten haben. Und ein Viertel der Jugendlichen (24,5 Prozent) besitzt nur geringes Selbstvertrauen.

Dies beeinflusse auch den Blick auf die Zukunft, so Ziegler weiter: Mehr als ein Drittel der Jugendlichen (34,8 Prozent) bewerte die Zukunft der Gesellschaft pessimistisch. „Wir sehen hier eine bemerkenswerte und auch besorgniserregende Entwicklung. Jugendliche vertrauen nur sehr begrenzt der Lösungskompetenz der Gesellschaft. Wer aber den Glauben an die Gemeinschaft verliert, zieht sich zurück und resigniert.“

Auch die repräsentative Jugend-Digitalstudie 2022 der Postbank, deren Ergebnisse Ende August in Bonn veröffentlicht wurden, kommt zu dem Schluss, dass das Vertrauen in Medieninhalte unter Jugendlichen nicht sonderlich ausgeprägt ist. Laut Ergebnissen der Umfrage, für die 1000 Jugendliche im Alter von 16 bis 18 Jahren befragt wurden, vertrauen diese eher Inhalten auf YouTube als ihren Lehrern. YouTube erreicht bei der Befragung Vertrauenswerte von 28 Prozent, während Lehrerinnen und Lehrer auf nur 23 Prozent kommen. Das Vertrauen in Facebook ist noch geringer: Lediglich sechs Prozent halten das soziale Netzwerk für eine seriöse Nachrichtenquelle. Im Gegensatz dazu genießen Onlineauftritte etablierter Medienmarken das Vertrauen von 43 Prozent der Befragten. Für Fernsehkanäle liegt der Wert bei 36 Prozent.

Die Jugend-Digitalstudie untersuchte auch, welche sozialen Netzwerke von Jugendlichen am meisten genutzt werden. Facebook kommt in der Rangliste unter Jugendlichen demnach nur noch auf Platz 10 und liegt damit knapp vor dem Messenger-Dienst Telegram. Mehr als drei Viertel der Jugendlichen nutzen hingegen YouTube, WhatsApp und Instagram. TikTok holt rasant auf und landet mit 63 Prozent vor Snapchat. Unter Mädchen nutzen sogar 70 Prozent das chinesische Kurzvideoportal, bei den Jungen sind es nur 56 Prozent. TikTok ist laut der Digitalstudie der klare Aufsteiger der Pandemiejahre. Anfang 2020 nutzte lediglich ein Viertel der Jugendlichen die Plattform.

