Mehrere Tote durch Schüsse in Kopenhagener Einkaufszentrum

Nach den Schüssen in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Es handle es sich um einen 22 Jahre alten Dänen, sagte Chefinspektor Søren Thomassen vor Journalisten. Es gebe mehrere Verletzte und mehrere Getötete. Genauere Angaben machte er nicht. Die bisherigen Informationen seien mit Unsicherheit verbunden. Die Polizei sei immer noch mit starken Kräften am Tatort im Einsatz. Eine Terrortat konnte Thomassen zunächst nicht ausschließen.

Es sei zu früh, um etwas über das Motiv zu sagen. Ob der mutmaßliche Täter Komplizen hatte, war zunächst unklar. Augenzeugen hatten von mehreren Schüssen berichtet. Menschen flohen in Panik aus dem Einkaufszentrum im Süden der dänischen Hauptstadt.

Besucher verlassen fluchtartig das Gebäude

Ein Augenzeuge sagte dem Sender DR, er habe drei oder vier sehr laute Knalle gehört, als er gerade mit seiner Familie in einem Geschäft war. Dann seien andere Menschen in den Laden gerannt und hätten von Schüssen berichtet, daraufhin sei er mit seiner Familie durch einen Notausgang geflohen, sagte der Mann.

Die Umgebung des Einkaufszentrums wurde abgesperrt. Die Polizei rief Augenzeugen auf, Video- und Fotomaterial zur Verfügung zu stellen. Auch der Zeitung "Jyllands-Posten" sagten Zeuginnen, sie hätten Schüsse gehört. "Man wusste nicht, was passiert. Plötzlich brach überall Chaos aus", sagte die 20-jährige Emilie Jeppesen dem Blatt.

Das Field's ist ein großes Einkaufszentrum im relativ neuen Viertel Ørestad im Süden von Kopenhagen. In der Nähe befindet sich auch die große Mehrzweckhalle Royal Arena, wo am Abend ein Konzert stattfinden sollte.

uh/AR (dpa, afp)