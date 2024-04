Mehrere Tote bei Angriff in Einkaufszentrum in Sydney

In der australischen Metropole Sydney attackiert ein Mann Passanten in einem Einkaufszentrum. Menschen fliehen in Panik. Das Tatmotiv ist unklar.

Im belebten Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction im Osten von Sydney hat ein Mann mehrere Menschen mit einer Stichwaffe angegriffen. Mindestens sechs von ihnen wurden nach jüngsten offiziellen Angaben getötet, weitere kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus, darunter ein Kind. Die Polizei teilte mit, das Motiv für die Tat sei noch unklar, sie schließe einen terroristischen Hintergrund nicht aus.

Mutmaßlicher Täter ist tot

Anthony Cooke, der stellvertretende Chef der Polizei New South Wales, sagte, eine Beamtin habe den mutmaßlichen Täter stellen können. Dieser sei angeschossen worden und später seinen Verwundungen erlegen. Weitere Tatverdächtige gebe es nicht; für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr. Angaben zur Identität des Angreifers und zu einem möglichen Motiv machten die Behörden bislang nicht.

Regierungschef Anthony Albanese drückte den Opfern und Angehörigen im Onlinedienst X sein Mitgefühl aus.

Die Westfield Bondi Junction Shopping Mall vereint auf mehreren Etagen zahlreiche Geschäfte mit breitem Angebot Bild: Steven Saphore/AP Photo/picture alliance

Rettungsdienste waren am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr (Ortszeit) in die Shopping Mall gerufen worden. Laut Zeugen brach dort Panik unter den Besuchern aus. Menschen rannten voller Angst, um sich in Sicherheit zu bringen. Einige berichteten später, sie hätten sich in Geschäften verschanzt. Polizisten brachten Passanten in Sicherheit und sperrten das betroffene Areal ab.

Die Westfield Bondi Junction Shopping Mall liegt ungefähr fünf Kilometer vom berühmten Opernhaus entfernt, ganz in der Nähe des Centennial Parks. Es vereint auf mehreren Etagen zahlreiche Läden für Mode, Spielwaren und Unterhaltungselektronik, aber auch Fitnessstudios, Restaurants und Cafés.

jj/haz (dpa, afp, rtr)