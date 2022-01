Mehr Sinn statt Gier - Kapitalismus neu gedacht  

Sie glauben an eine Transformation der Gesellschaft: die Gründer und Firmenchefs der globalen Purpose-Bewegung. Über ein Stiftungsmodell stellen sie sicher: Gesellschafter können keine Gewinne mehr entziehen, die Firma nicht verkauft und der Unternehmenszweck nicht geändert werden. Christian Kroll hat 2009 die Suchmaschine Ecosia gegründet. Mit den Gewinnen pflanzt die Bäume gegen den Klimawandel. Bis heute konnte über Werbeeinnahmen die Pflanzung von mehr als hundert Millionen Bäumen finanziert werden. Kroll hätte sein Unternehmen längst für viele Millionen Euro verkaufen können, doch dem Gründer waren Bäume immer wichtiger als der eigene Geldbeutel, und er wollte seine Firma vor Spekulanten schützen. Deshalb hat er Ecosia 2018 über ein Stiftungsmodell in ein sich selbst gehörendes Unternehmen überführt, sich quasi selbst enteignet. Damit wurde es unmöglich, Ecosia gewinnbringend zu verkaufen, Firmenkapital zu entnehmen oder den Firmenzweck - Bäume pflanzen - zu ändern. Armin Steuernagel berät Unternehmer, die ihre Firmen gleichfalls "verschenken" möchten. Und er hilft mit seiner Purpose-Stiftung Start-ups, die sich bereits als Purpose-Unternehmen gründen wollten, etwa Wildplastic aus Hamburg, das Mülltüten aus recyceltem Plastik herstellt. Steuernagel fordert ein Umdenken im Kapitalismus. Konkret: er setzt sich als politischer Lobbyist dafür ein, rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Transformation zu Purpose-Unternehmen erleichtern sollen. Michael Hetzer war Familienunternehmer bei Elobau. Der Industriebetrieb in Leutkirch stellt Sensoren und Bedienelemente für den Landmaschinenbau her. Doch, statt die Firma irgendwann einem seiner Söhne zu vererben, hat er das Unternehmen in ein Stiftungsmodell überführt. Er wollte damit die Last von den Schultern der Söhne nehmen. Und ihm ist der Purpose - der Sinn seines Tuns - wichtig.