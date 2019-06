Mehr als nur Bratwurst und Sauerkraut: Deutsche Köche trainieren für Olympiade

An einem sommerlich schwülen Dienstag in Potsdam kommt die 15-köpfige deutsche Nationalmannschaft im Filmpark Babelsberg zusammen: Ein Probelauf für ihr Dreigang-Menu steht auf dem Programm. An diesem Abend trainiert die Nachwuchsabteilung - Altersbeschränkung: 25 Jahre oder jünger. Bis Februar 2020 - zum Start der Olympiade der Köche in Stuttgart - muss jeder Handgriff perfekt sitzen. Dann nämlich treten die Deutschen gegen 2000 Köche und deren Teams aus aller Welt an.

Der aktuellen Hitzewelle kann das Team sogar positive Seiten abgewinnen: So könne man sich auf zukünftige Wettkämpfe in Singapur oder Bangkok einstellen, erklärt Teammanager Ronny Pietzer. Die Herausforderung: Ein Testmahl für 55 geladene Gäste zubereiten und dieses dann auch angemessen in Szene setzen. Beim Wettkampf im nächsten Jahr wird es noch härter: Dann müssen die Kulinariker in nur sechs Stunden Gerichte für 110 Gäste kochen und servieren. Ganz schön stressig.

"Spieler"-Wechsel wie beim Fußball

"Unsere Nationalmannschaft ist ein bisschen wie eine Sportmannschaft", erklärt Aina Keller, die Pressesprecherin des Teams. Normalerweise arbeiten die Köche in Restaurants in ganz Deutschland. Für die Teilnahme an der Olympiade engagieren sie sich ehrenamtlich. Dafür müssen sie zu Wettkämpfen auf der ganzen Welt reisen.

Noch ist Zeit bis zur Kocholympiade 2020.

Es ist wie im Fußball: Einige der Jungköche kommen aus dem Ausland. Im vergangenen November, als das Team bei den Olympischen Spielen in Luxemburg antrat, warb es einen Teilnehmer ab. Es konnte einen talentierten italienischen Konditor gut gebrauchen und überzeugte ihn davon, von der italienischen zur deutschen Mannschaft zu wechseln. Er stimmte zu.

"Du findest immer jemanden, und wenn er oder sie in das Team passt, nehmen wir ihn, egal woher er kommt", sagt Keller. Teamkapitän Jacob Tracy stammt aus Michigan in den USA und lebt, nachdem er seine deutsche Frau in den USA kennenlernte, seit 15 Jahren in Brandenburg. Tracy betont, dass die deutsche Küche besser ist als ihr Ruf.

"Die deutsche Küche ist besser als ihr Ruf"

Die deutsche Küche kombiniere oft süß-saure Aromen. Diese Eigenheit würde man eher von asiatischen als von nordeuropäischen Gerichten erwarten, sagt er. Königsberger Klopse, eine preußische Spezialität aus Fleischbällchen an einer hellen Kapern-Sauce, nennt er als Beispiel. "Ich koche sie jedes Mal, wenn ich nach Hause zu meinen Eltern in die USA fahre. Die Amerikaner wundern sich über solche Gerichte, weil sie sie noch nie zuvor probiert haben."

Bei Jacob Tracy sitzt jeder Handgriff.

Deutsche Küche - da würden viele nur an Sauerkraut und Bratwurst denken, dabei sei die Küche viel feiner, insbesondere in Brandenburg und in der Region um Berlin. "Auf hohem Niveau auch im Privaten zu kochen, wird in Deutschland immer beliebter", sagt Keller, für den die Auswahl hochwertiger Zutaten der wichtigste Teil der Arbeit ist. "Das Kochen ist ziemlich einfach, aber das, was am Ende rauskommt, zählt. Das entdecken die Deutschen allmählich", sagt er.

Auf die Zutaten kommt es an

Die Verwendung hochwertiger Zutaten ist für die deutsche Nationalmannschaft nichts Neues. Nach monatelangen Überlegungen entschieden sie sich für ein Menü mit vielen regionalen Produkten. Sogar die Honigbienen von Tracys Ehefrau spielen eine Rolle auf der Speisekarte. Details dürfen aber nicht verraten werden, weil die Konkurrenz sie eventuell in diesem Artikel nachlesen könnte.

Das Team muss sich nicht nur mit lokalen, sondern auch mit saisonalen Gerichten auskennen - also zum Beispiel auch mit deutschen Wintergemüse-Sorten. Ansonsten haben sie keine Chance, die Goldmedaille mit nach Hause zu bringen. Und deshalb heißt es: Übung macht den Meister. Testkochen sei im Vorfeld das A und O, sagt Tracy. In den nächsten Monaten wird regelmäßig weiter trainiert. Je näher der Termin rückt, desto häufiger treffen sich die Köche in ihrer Freizeit zu den bundesweiten Trainingslagern. "Wir sind alle hier, weil wir hundertprozentig Köche aus Leidenschaft sind."