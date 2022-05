Mehr als 30 Tote bei Massenpanik in Nigeria

Bei einer Massenpanik in der nigerianischen Stadt Port Harcourt sind nach Polizeiangaben mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Eine große Menschenmenge sei vor Beginn einer kirchlichen Hilfsaktion zusammengekommen, um Lebensmittelspenden entgegenzunehmen, sagte Polizeisprecherin Grace Iringe-Koko der Deutschen Presse-Agentur. Dabei sei Panik ausgebrochen.

Ersten Berichten zufolge könnte ein Gedränge das Unglück ausgelöst haben. Einige Menschen hätten sich bereits am Freitag eingefunden, berichtet die Zeitung "Punch". Als an diesem Samstagmorgen ein verschlossenes Tor geöffnet wurde, habe die Menge möglicherweise versucht, sich Zutritt zu verschaffen.

Gefährdete Versorgung

Auch das westafrikanische Nigeria ist für die Versorgung seiner Bevölkerung unter anderem auf die Einfuhr von Getreide aus Russland und der Ukraine angewiesen. Derzeit ist die weltweite Versorgung gefährdet, da die russische Marine ukrainische Häfen für die Ausfuhr blockiert und der Westen Sanktionen gegen Moskau verhängt hat.

In den vergangenen Jahren hatten sich in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas, mehrere tödliche Unfälle bei der Verteilung von Lebensmitteln ereignet. Im Juli starben in Maiduguri im Nordosten sieben Menschen, als eine Hilfsorganisation kostenlose Lebensmittel ausgab. Im nördlichen Bundesstaat Borno wurden 2021 mehrere Frauen in einem Gedränge zu Tode getrampelt.

