Megacity Mumbai - Zwischen Slums und Wolkenkratzern

Wie leben Menschen in einer Megacity mit 20 Millionen Einwohnern?

In Dharavi, dem größten Slum Asiens, drängen sich über eine Millionen Menschen auf kleinstem Raum. Die Stimmung in dem Viertel ist trotzdem dynamisch. Mahesh, 27 Jahre alt, wurde in dem Slum geboren und würde ihn nie verlassen. Er betreibt eine Recyclinganlage und beschäftigt rund 20 Angestellte. Die Schattenwirtschaft von Dharavi soll 800 Millionen Euro pro Jahr einbringen.

Jedoch ist die Zukunft des Viertels ungewiss, da es auf wertvollem Baugrund im Zentrum Mumbais liegt. Mit Unterstützung der lokalen Behörden zerstört der Immobilienmagnat Babulal Varma die Slums, um Luxuswohnungen für die Oberschicht zu bauen. Wird Dharavi trotz des schnellen Wachstums der Stadt bestehen bleiben können?



Mumbai ist eine der meistbevölkerten Städte der Welt. Bis 2035 wird ein Anstieg der Bevölkerung auf 30 Millionen prognostiziert. Die Ausdehnung der Stadt schreitet unaufhaltsam voran und erfasst auch die umliegenden Wälder, wie den "Sanjay Gandhi National Park".



Die dort lebenden Leoparden machen regelmäßig Streifzüge durch die neuen Wohnsiedlungen. Sie greifen streunende Hunde, aber auch Menschen an. Durch die fortschreitende Urbanisierung verschärft sich der Konflikt zwischen Mensch und Wildtier immer mehr.





