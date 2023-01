Medien: Weitere Geheimdokumente in Biden-Büro aufgetaucht

Medienberichten zufolge hat es einen neuen Fund von Geheimdokumenten durch Mitarbeiter von US-Präsident Joe Biden gegeben. Diese seien bei der Durchsuchung eines zweiten Standorts entdeckt worden, wie US-Medien berichteten. Das Präsidialamt bestätigte die Berichte bislang nicht.

Erst am Montag hatte das Weiße Haus erklärt, Anwälte Bidens hätten im November eine "kleine Anzahl" klassifizierter Dokumente in dessen ehemaligem Büro in Washington entdeckt. Die Juristen hätten daraufhin sofort das Nationalarchiv informiert. Biden unterhielt nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Vizepräsidenten 2017 bis zum Jahr 2020 ein Büro im Penn Biden Center, einem zur Universität von Pennsylvania gehörenden Thinktank.

Untersuchung weiterer Standorte führt zu neuem Fund

Mitarbeiter des Präsidenten hätten nach dem ersten Fund im November weitere Standorte nach Regierungsdokumenten untersucht, berichtete der US-Sender CNN. Dabei sei die zweite Tranche entdeckt worden. Der genaue Fundort und der Zeitpunkt blieben offen.

Die Pressesprecherin des Weißen Haus, Karien Jean-Pierre, wollte sich nicht dazu äußern, warum die Regierung bereits den ersten Fund nicht selbst und früher öffentlich gemacht habe.

Enthüllung bietet Republikanern Angriffsfläche

Unabhängig von der Überprüfung durch das Justizministerium könnte sich die Enthüllung, dass Biden möglicherweise geheime oder präsidiale Unterlagen falsch gehandhabt hat, als politisches Problem für den Präsidenten erweisen. Biden hatte die Entscheidung seines Vorgängers Donald Trump, Hunderte solcher Regierungsdokumente in seinem Privatanwesen in Florida aufzubewahren, als "unverantwortlich" bezeichnet.

Dass nun angeblich weitere Papiere in Bidens Räumlichkeiten gefunden wurden, liefert den Republikanern eine größere Angriffsfläche gegenüber dem Amtsinhaber, der Trump für seinen Umgang mit klassifizierten Dokumenten scharf kritisiert hatte.

los/jj (dpa, ap, rtr)