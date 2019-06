Medien: Ex-UEFA-Chef Michel Platini in Polizeigewahrsam

Die bisherigen UEFA-Präsidenten

Der Diplomat

Ebbe Schwartz ist der erste Präsident der UEFA. Von 1954 an leitet der Däne, der den Ruf eines ausgezeichneten Diplomaten genießt, acht Jahre lang die Geschicke des europäischen Fußballs. 1964, zwei Jahre nach seiner Ablösung, stirbt Schwarz auf der Heimreise von den Olympischen Spielen in Tokio im Alter von 63 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts.