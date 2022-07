Medien: Boris Johnson tritt als Tory-Parteichef zurück

Am Ende war der Druck zu groß: Boris Johnson ist offenbar am Ende seiner Karriere angelangt. Noch an diesem Donnerstag wird der britische Premierminister von seinem Amt als Parteivorsitzender der Konservativen zurücktreten. Das berichten neben der BBC mehrere weitere britischen Medien. Damit will Johnson offenbar den Weg für einen Nachfolger ebnen, der ihn im Herbst als britischen Premierminister ablösen kann. Zuletzt hatten mehr als 50 Mitglieder der Regierung Johnson den Rücken gekehrt, viele von ihnen mit der Begründung, Schaden von der konservativen Partei abwenden zu wollen.

Johnsons Büro in der Downing Street kündigte eine baldige Erklärung des Premierministers an. Johnson werde sich im Laufe des Tages an die Nation wenden, hieß es. Kurz zuvor hatte auch der erst vor weniger als zwei Tagen ernannte neue Finanzminister Nadhim Zahawi Johnson zum Rücktritt aufgefordert.

Klammern an der Macht

Johnson hatte trotz der Rücktrittswelle in seinem Kabinett noch am Mittwoch erklärt, er wolle im Amt bleiben. "Der Premierminister ist in einer optimistischen Stimmung und wird weiterkämpfen", erklärte auch sein parlamentarischer Assistent James Duddridge am Abend im TV-Sender Sky News. Johnson habe bei der vergangenen Parlamentswahl das Mandat von 14 Millionen Wählern bekommen und "so viel zu tun für das Land".

Ausgelöst wurde die jüngste Regierungskrise in Westminster durch eine Affäre um Johnsons Parteikollegen Chris Pincher, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird. Zuvor war herausgekommen, dass Johnson von den Anschuldigungen gegen Pincher wusste, bevor er ihn in ein wichtiges Fraktionsamt hievte. Das hatte Johnsons Sprecher zuvor jedoch mehrmals abgestritten.

djo/as (bbc.com, dpa, rtr)