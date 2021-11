Aiways U5 - E-SUV-Preisbrecher aus China

Frage: Was kostet halb so viel wie das Mercedes-Elektro-SUV EQS, ist aber (fast) genau so gut? Antwort: der chinesische Aiways U5. In nur vier Jahren stellte Aiways ein überzeugendes Familien-E-SUV auf die Räder.