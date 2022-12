Max Beckmann: "Selbstbildnis gelb-rosa" wird versteigert

Das Meisterwerkt "Selbstbildnis gelb-rosa" des deutschen Künstlers Max Beckmann (1884-1950), das zwischen 1943 und 1944 nach Beckmanns Flucht aus Nazi-Deutschland im Amsterdamer Exil entstand, kommt am Donnerstagabend in Berlin unter den Hammer. Der Schätzwert liegt bei 20 bis 30 Millionen Euro - das wäre ein neuer Rekord für ein in Deutschland versteigertes Gemälde.

Micaela Kapitzky, Direktorin und Partnerin des Auktionshauses Villa Grisebach, sagte im Gespräch mit Reuters: "Die Gelegenheit, ein Beckmann-Selbstporträt dieser Qualität zu kaufen, wird sich nicht wieder bieten. Es ist also etwas ganz Besonderes." Ein solcher Verkauf könne dem deutschen Kunstmarkt, der hinter New York, London und Paris zurückbleibt, Auftrieb geben. Der bisher höchste Auktionspreis für ein Gemälde in Deutschland wurde 2018 erzielt, als Max Beckmanns "Die Ägypterin" für 5,5 Millionen Euro verkauft wurde.

Beckmanns Welt war eine Bühne

Beckmann ist bekannt für seine Leidenschaft für das Theater, die zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn in den 1920er-Jahren begann und bis zu seinem Lebensende anhielt. Er malte Porträts von Schauspielern und stellte hauptsächlich Szenen aus dem Leben hinter den Kulissen und auf der Bühne dar. Er malte häufig Bilder und Figuren aus Varietés, Zirkussen und Jahrmärkten. Seine Motive reichten von Seiltänzern über Trapezkünstler bis hin zu Zirkustieren. Oft malte sich der Künstler selbst inmitten des Geschehens.

Max Beckmanns Bühnenwelt Tod auf der Bühne Der Star unter den Werken der Ausstellung ist Max Beckmanns Tryptichon "Schauspieler" von 1942. Es illustriert Beckmanns Metapher vom "Welttheater". Der König begeht Selbstmord auf offener Bühne. Beckmann hat ihm die eigenen Gesichtszüge verliehen. Ein grandioses Stück Malerei, ein Farb- und Formenrausch.

Max Beckmanns Bühnenwelt Chef im "Circus Beckmann" Der Theaterchef in Aktion. Max Beckmann sah sich gern als Regisseur und Kulissenschieber. Sein Herz schlug, wie die Ausstellung "Welttheater" belegt, für die Bühnenwelt. Das zeigt auch dieses gezeichnete Selbstbildnis aus dem Jahr 1921. Der Titel: "Der Ausrufer".

Max Beckmanns Bühnenwelt Karneval mit Quappi Ein Bild als Liebeserklärung: Nach seiner Scheidung heiratete Beckmann die 20 Jahre jüngere Mathilde von Kaulbach, genannt "Quappi". 1925 wurde Beckmann an die Kunstschule des Städel-Museums in Frankfurt berufen, wo das "Doppelbildnis Max Beckmann und Quappi, Karneval" entstand. Dazu schrieb er an seine Frau: "Schön wird unser Brautbild. Ich denke immer an Dich und unser Bild."

Max Beckmanns Bühnenwelt Tänzerin als Sinnbild politischer Isolation? Eine Tänzerin übt sich im Spagat, angestrengt um Balance ringend. Kunstexperten sehen in Beckmanns Bronze "Tänzerin" von 1935 ein Gegenmodell zum nationalsozialistischen Menschenbild. Spiegelt das Werk schon die künstlerische und politische Isolation des Künstlers, den die Nazis als "entartet" verfemten?

Max Beckmanns Bühnenwelt It's showtime! Hoch das Bein, während die Musik Bewegung auf die Bühne zaubert. Beckmann begeisterte sich für solche Szenen. Hier spielt er mit der Perspektive. Gebrandmarkt als "entarteter Künstler" floh Beckmann 1937 nach Amsterdam. Dort arbeitete er mit abstrakten und mit figürlichen Elementen. Sein "Großes Varieté mit Zauberer und Tänzerin" entstand 1942.

Max Beckmanns Bühnenwelt Wilder Apachentanz Traurige Clowns, Artisten, Schauspieler und Zirkusdirektoren bevölkern Beckmanns Bilder und Grafiken. Sie wandeln förmlich am Abgrund, wie das Tänzerpaar im "Apachentanz". Das Bild, entstanden 1938, ist mehr als ein exzesshafter Paartanz. Beckmann kommentiert darin die brenzlige Situation in Europa - ein Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Autorin/Autor: Stefan Dege



Auf dem Porträt, das nun zum Verkauf steht, wich Beckmann von seinen üblichen dunklen Farben ab und malte sich selbst in gelben Stoff gehüllt. Sein distanzierter Blick, die meditationsähnliche Pose und der fast kahle Kopf erinnern an einen buddhistischen Mönch, so das Auktionshaus.

Geschenk an seine Frau "Quappi"

Nachdem die Nazis seine Bilder als "entartete Kunst" gebrandmarkt hatten, flohen Beckmann und seine Frau Mathilde, genannt "Quappi", 1937 aus Deutschland. In Amsterdam wartete Beckmann jahrelang auf ein Visum für die Vereinigten Staaten und arbeitete unter widrigen Umständen.

Beckmann schenkte das "Selbstbildnis gelb-rosa" seiner Frau, die es nie verkaufte. Sie liebte es und bewahrte es bis zu ihrem Tod im Jahr 1986 auf. Schließlich erwarb eine Privatsammlung in der Schweiz das Gemälde, bevor sie es der Villa Grisebach anvertraute.

Eine aktuelle Ausstellung in der Münchner Pinakothek der Moderne mit dem Titel "Max Beckmann - Departure" untersucht die Themen "Aufbruch und Reise als existentielle Grunderfahrungen" in der Kunst Beckmanns und thematisiert damit auch seine Erfahrungen im Exil. Die Schau läuft vom 25. November 2022 bis zum 12. März 2023.

