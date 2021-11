Der Innenverteidiger des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft gilt als einer der intelligentesten deutschen Fußballer im Profi-Business. Vor seiner Rückkehr in die Münchener Heimat, spielte für den BVB.

Mats Hummels spielte von seinem siebten Lebensjahr an für den FC Bayern München, bei den Profis schenkte man ihm aber in seinen jungen Jahren kein Vertrauen. Hummels wechselte daher als 20-Jähriger zunächst auf Leihbasis zu Borussia Dortmund, wo er letztendlich acht Jahre lang blieb. Erst 2016 - Hummels war da bereits mehrfacher Deutscher Meister, Weltmeister und gestandener Nationalspieler - kehrte er zurück in seine Heimatstadt München.