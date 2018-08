Mata: "Common Goal soll etwas bewirken"

Seit einem Jahr gibt es "Common Goal", eine Initiative, bei der Fußballprofis und Trainer ein Prozent ihres Gehaltes an die Organisation "streetfootballworld" spenden, die weltweit soziale Projekte mit Bezug zum Fußball unterstützt. Zu den Mitbegründern gehört der spanische Profi Juan Mata von Manchester United. Innerhalb von zwölf Monaten kamen 670.000 Euro zusammen. Zu den Spielern und Trainern, die sich der Initiative angeschlossen haben, gehören auch die Bundesliga-Profis Mats Hummels, Serge Gnabry, Shinji Kagawa und Dennis Aogo sowie Trainer Julian Nagelsmann.

DW: Juan Mata, was hat Sie dazu gebracht, sich für "Common Goal" zu engagieren?

Juan Mata: Ich denke, das Warum ist das Wichtigste, nicht das Wie, das Was oder das Wer. Und das Warum ist ganz einfach. Ich bin dank des Fußballs viel gereist und lebe ein wunderbares Leben. Ich liebe es, hier für einen Club wie Manchester United zu trainieren und zu spielen. Aber man sollte auch bedenken, wie viele Menschen in diesem Teil der Welt unter nicht so glücklichen Umständen leben. Der Fußball kann Menschen zusammenbringen und ihnen helfen. Wir können versuchen, diese Welt in einem besseren Zustand zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Die erste Frage, die ich mir stellte, bevor ich entschied, mich für "Common Goal" oder "streetfootballworld" zu engagieren, war: Warum tue ich das? Ich mache das, weil es nötig ist. Und ich denke, es ist fair.

Common Goal: Fußballstars für ein Ziel Der Initiator: Juan Mata "Ich möchte dabei helfen, die Welt zu verändern, und wenn es nur ein klein wenig ist", schreibt Juan Mata, als der spanische Mittelfeldspieler von Manchester United im August sein Hilfsprojekt "Common Goal" vorstellt. "Und ich hoffe, dass mir andere Fußballer aus aller Welt dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen."

Common Goal: Fußballstars für ein Ziel Der Nutznießer: Streetfootballworld Der Weltmeister von 2010 führt seitdem ein Prozent seiner Einkünfte an "Streetfootballworld" ab. Die Initiative wurde 2002 gegründet und unterstützt nach eigenen Angaben inzwischen 120 Fußball-Hilfsprojekte für benachteiligte junge Menschen in 80 Ländern. Matas Aufruf an seine Fußballer-Kollegen, es ihm gleichzutun, bleibt nicht ungehört.

Common Goal: Fußballstars für ein Ziel Alex Morgan, Heather O'Reily, Megan Rapinoe Mit den US-Profifußballerinnen Heather O'Reilly, Megan Rapinoe und Alex Morgan (v.l.) unterstützen gleich drei Weltmeisterinnen von 2015 Matas Projekt. "Alex und ich fanden es wichtig, dass von Anfang an auch der Frauenfußball vertreten ist", sagt Rapinoe.

Common Goal: Fußballstars für ein Ziel Pauline Bremer Dass Champions-League-Siegerin Pauline Bremer (hier mit Pokal) bei "Common Goal" mitmacht, liegt fast auf der Hand. Die Nationalspielerin, die im Sommer von Olympique Lyon zu Manchester City wechselte, ist bereits seit Oktober 2016 Botschafterin von "Streetfootballworld".

Common Goal: Fußballstars für ein Ziel Mats Hummels Als erster Bundesligaprofi schließt sich Bayern-Verteidiger Mats Hummels bereits im August der Aktion an. "Ich habe das Gefühl, dass wir mehr machen können, um die steigenden Erträge im Fußball mit einem tieferen Sinn zu verbinden", erklärt der Weltmeister von 2014, der wie Mata ein Prozent seines Gehalts an "Common Goal" spendet.

Common Goal: Fußballstars für ein Ziel Dennis Aogo Sogar zwei Prozent seiner Einkünfte gibt Dennis Aogo vom VfB Stuttgart ab. "Es ist keine Modeerscheinung, und es ist kein Klub der Coolen, der sich da bündelt“, sagt der Ex-Nationalspieler über "Common Goal": "Es geht darum, Menschen da draußen zu helfen."

Common Goal: Fußballstars für ein Ziel Julian Nagelsmann Mit Julian Nagelsmann sitzt auch ein prominenter deutscher Trainer mit im Boot. "Seien wir ehrlich: Das eine Prozent ist für uns alle, die wir in dieser Branche sehr gut verdienen, kein Problem", findet der Coach von 1899 Hoffenheim.

Common Goal: Fußballstars für ein Ziel Serge Gnabry Ebenfalls in Hoffenheim verdient Nationalspieler Serge Gnabry sein Geld. Wie Hummels verweist auch er auf den zunehmenden Transferwahnsinn mit Mega-Ablösesummen und entsprechenden Gehältern: "Ich möchte das Spiel zum Guten wenden. Darum nehme ich an 'Common Goal' teil."

Common Goal: Fußballstars für ein Ziel Shinji Kagawa Borussia Dortmunds Star Shinji Kagawa (r.) will nach eigenen Worten mit seiner Teilnahme an "Common Goal" erreichen, dass auch andere Menschen das Potential des Fußballs erkennen: "Mich lehrt der Fußball eine Menge Dinge. Er gibt mir Hoffnung und lässt mich über den Tellerrand blicken."

Common Goal: Fußballstars für ein Ziel Giorgio Chiellini Auch internationale Stars wie Juventus Turins Verteidiger Giorgio Chiellini (r.) reihen sich ein. "Wir als Fußballer sind in einer glücklichen Situation - verglichen mit vielen anderen Menschen der Gesellschaft", sagt der italienische Nationalspieler. "Es ist wichtig, das im Kopf zu behalten und zu versuchen, andere zu unterstützen."

Common Goal: Fußballstars für ein Ziel Hasan Ali Kaldirim Als erster türkischer Fußball-Profi schließt sich Hasan Ali Kaldirim (r.) "Common Goal" an. "Wenn man zusammenarbeitet, kann Fußball einen riesigen und nachhaltigen Einfluss überall in der Welt ausüben", sagt der in Deutschland geborene türkische Nationalspieler. Autorin/Autor: Stefan Nestler



Haben Sie das auch mit Ihren Teamkollegen bei Manchester United diskutiert?

Ich habe mit ein paar Leuten darüber gesprochen und einige von ihnen sagten: "Ja, klingt gut. Aber lass‘ uns später darüber reden, weil ich gerade mit anderen Projekten beschäftigt bin." Das ist völlig in Ordnung. Ich bin nicht hier, um jemanden zu irgendetwas zu drängen. Ich bin hier, um zu erklären, was nötig ist. Und wenn die Leute es mögen und denken, dass es richtig ist, können sie mitmachen und sich reinhängen. Viele Fußballer machen ihr eigenes Ding, haben zum Beispiel eine Stiftung. Sie leisten großartige Arbeit für benachteiligte Menschen in ihren Heimatländern und helfen schon jetzt sehr viel. Wenn sie sich nicht "Common Goal" anschließen, bedeutet es ja nicht, dass sie nichts Gutes tun. Überhaupt nicht.

Das mag sich merkwürdig anhören, aber gab es auch Kritik an Ihrem Engagement für dieses Projekt?

Einer der Kritikpunkte war, warum es nur ein Prozent ist und nicht mehr. Aber es geht nicht um das eine Prozent, es geht darum, es weltweit zu machen, und ein Prozent von jedem Einzelnen bedeutet eine Menge. Ich werde auch gefragt, warum ich gerade diese Initiative unterstütze, meine Antwort ist, dass diese Bewegung bekannter werden muss. So viele Menschen wie möglich müssen über "Common Goal" Bescheid wissen. Je größer die Reichweite ist, desto größer ist die Wirkung. Das antworte ich den Leuten, die meinen, ich mache das nur zur Eigenwerbung. Bei "Common Goal" geht es nicht um mich, es geht nicht um positive Kommentare. Es geht darum, wirklich etwas zu bewirken.

Sie haben jetzt mehr Spiele für Manchester United gespielt als für einen Ihrer bisherigen Vereine. Haben Sie in Manchester im Nordwesten Englands, ihre fußballerische Heimat gefunden?

Ich fühle mich hier zu Hause, ich fühle die Liebe der Fans und vor allem bin ich stolz darauf, diesem Klub Manchester United anzugehören. Als ich ein Kind in Oviedo war, hätte ich nie gedacht, dass ich eines Tages für denselben Klub spielen könnte, in dem Eric Cantona, George Best, Bobby Charlton, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Paul Scholes und Ryan Giggs gespielt haben. Jetzt trage ich die Nummer acht, trainiere in einer unglaublichen Anlage und spiele alle zwei Wochen im Old Trafford. Ich bin jetzt seit über vier Jahren hier. Ich werde bald 30, aber ich fühle mich mental und körperlich gut. Ich habe im Laufe der Jahre viel über das Spiel gelernt und freue mich darauf, hoffentlich noch lange weiterzuspielen.

Juan Mata bei einer Signierstunde in einer Schule in Oldham

Wo sehen Sie sich denn in den nächsten Jahren?

Ich habe keine Ahnung, was ich in Zukunft tun werde. Es klingt wie ein Klischee, aber ich neige dazu, mein Leben in der Gegenwart zu leben, und ich denke, das ist der richtige Weg. Ich glaube, ich habe noch mehr Fußball in mir. Ich weiß nicht, ob ich im Fußball bleiben werde, wenn ich eines Tages aufhöre. Sicherlich werde ich mit "Common Goal" auf die eine oder andere Weise weitermachen, um zu versuchen, diese Kraft, die der Fußball hat, für das Gute zu nutzen. Aber ich weiß nicht, ob ich mal Cheftrainer oder TV-Experte werde. Ich mache mir Gedanken darüber, wenn es soweit ist. Hoffentlich habe ich bis dahin noch einen langen Weg vor mir.

Juan Mata, 29 Jahre alte, steht seit 2014 beim englischen Premier-League-Klub Manchester United unter Vertrag. Zuvor hatte der Mittelfeldspieler drei Jahre für den FC Chelsea gespielt und mit der Mannschaft 2012 die Champions League und 2013 die Europa League gewonnen. Seit 2009 bestritt Mata insgesamt 41 Länderspiele, 2010 wurde er Weltmeister, 2012 Europameister. Im August 2017 gehörte Mata zu den Mitbegründern der Initiative "Common Goal".

Das Interview führte Oliver Moody.