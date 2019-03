Martin Fayulu: "Eine schmutzige Hand nehmen wir nicht"

Tshisekedis trügerischer Wahlsieg im Kongo

Am frühen Donnerstagmorgen feiern die Menschen in Kinshasa den Wahlsieg eines Oppositionskandidaten. Doch bereits am Mittag gibt es Zweifel am Ergebnis. Nun ist das Verfassungsgericht am Zug. Aus Kinshasa Jonas Gerding. (10.01.2019)