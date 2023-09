Marokko trauert um die vielen Erdbeben-Toten

Die Behörden des nordafrikanischen Staates haben schon mehr als 2000 Todesopfer gezählt. Auch Deutschland bereitet sich auf einen Hilfseinsatz in Marokko vor.

Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko hat Deutschland dem nordafrikanischen Staat seine Hilfe angeboten. Die Vorbereitungen des Technischen Hilfswerks (THW) liefen, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Sobald wir mehr Informationen haben, welche Hilfe konkret benötigt wird, können wir unsere Spezialisten nach Marokko entsenden."

Warten auf offizielles Gesuch

Helfer und Ausrüstung stünden bereit, teilte eine THW-Sprecherin mit. Es gebe allerdings noch keine offizielle Anforderung für einen Einsatz. "Wir haben hier noch kein Hilfeersuchen von Marokko", erläuterte die Sprecherin. Sobald es komme, könne das Team rasch starten. Auch Retter der Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany und des Bundesverbands Rettungshunde halten sich bereit. "Fest steht, die Menschen in den Katastrophenregionen brauchen nun dringend humanitäre Hilfe", sagte Christian Reuter, Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Ein Bild der Zerstörung: eine Straße in der Altstadt von Marrakesch Bild: Fadel Senna/AFP/Getty Images

Beben mit geringer Tiefe sind gefährlich

Das Beben hatte sich in der Nacht zum Samstag (Ortszeit) ereignet. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte es eine Stärke von 6,8, laut Helmholtz-Zentrum Potsdam sogar von 6,9. Das Epizentrum lag gut 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch im Atlasgebirge. Dem USGS zufolge ereignete sich das Beben in einer Tiefe von 18,5 Kilometern. Erdbeben in einer solch geringen Tiefe sind laut Experten besonders gefährlich.

Nach jüngsten offiziellen Zahlen kamen mindestens 2012 Menschen ums Leben, mindestens 2059 erlitten demnach Verletzungen. Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Toten und Verletzten weiter steigt. Betroffen waren Gebiete des Atlasgebirges bis zur Altstadt von Marrakesch.

Marokko rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Nationalflaggen an öffentlichen Einrichtungen sollen dafür auf halbmast gesetzt werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur (MAP) unter Berufung auf eine Mitteilung des Königshofs berichtete.

Das Epizentrum des Bebens lag unter dem Atlasgebirge Bild: xalevecchix/Pond5 Images/IMAGO

"Gedanken bei den Opfern"

International ist die Betroffenheit groß. Bundeskanzler Olaf Scholz drückte sein Mitgefühl aus. "In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei den Opfern des verheerenden Erdbebens", schrieb der Kanzler auf der Plattform X (früher Twitter). UN-Generalsekretär António Guterres erklärte, die Vereinten Nationen stünden bereit, die Regierung Marokkos zu unterstützen. EU-Ratspräsident Charles Michel sicherte die Hilfe der EU zu.

Das Beben in Marokko war das tödlichste seit mehreren Jahrzehnten. 1960 gab es eines in der südmarokkanischen Küstenstadt Agadir mit der Stärke 5,8, bei dem Berichten zufolge mehr als 12.000 Menschen ums Leben kamen.

