Wirtschaft

Marktforschung beim Einkaufen

Neue Produkte an die Kunden zu bringen, ist für viele Unternehmen oft mit hohem Marketingaufwand verbunden, ob für kleine oder große Hersteller. Ein neuartiger Test-Supermarkt in Köln will ihnen jetzt eine kostengünstigere Möglichkeit bieten, Produkte direkt von den Kunden bewerten zu lassen.