Seine Farbfelder sind heute weltberühmt: Der US-amerikanische Maler Mark Rothko war aber auch ein Meister des Abstrakten Expressionismus.

Großformatige Ölgemälde mit gestapelten, ineinander verschwimmenden, monochromen Farbflächen waren Rothkos Markenzeichen. Sie zählen heute zur höchstgehandelten Kunst überhaupt. Viele hängen in den bedeutendsten Museen der Welt. Rothko, Jahrgang 1903, stammte aus Lettland und lebte seit 1913 in den USA. 1970 nahm er sich in seinem Atelier das Leben.