Marco Reus

Wäre der schnelle Angreifer nicht so verletzungsanfällig, er hätte wahrscheinlich schon viel mehr Pokale gewonnen. Der Dortmunder Nationalspieler fiel mehrfach vor großen Turnieren aus und musste sich zurückkämpfen.

Schon in der Jugend spielte Reus für seinen Herzensklub Borussia Dortmund, jedoch traute man ihm beim BVB den Schritt in die erste Mannschaft zunächst nicht zu. Über den Umweg LR Ahlen und Borussia Mönchengladbach kam er erst verspätet zum Debüt im BVB-Trikot und ist mittlerweile einer der großen Publikumslieblinge in Dortmund.