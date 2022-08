Europa

Manifesta Pristina, Zeichen kultureller Integration

Die Wanderbiennale Manifesta in der kosovarischen Hauptstadt Pristina will auf eine engere Anbindung Kosovos an die europäische und internationale Kultur aufmerksam machen. Durch ihre Werke zeigen die Künstler auch, dass der junge Staat sich vom ex-jugoslawischen Image distanzieren möchte.