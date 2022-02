Projekt Zukunft

Manganknollen - der Schatz der Tiefsee

Am Boden der Tiefsee liegen verborgene Schätze: Manganknollen. Sie könnten wertvolle Metalle liefern, um Batterien, E-Autos oder Solarpanele zu bestücken. Doch sie zu ernten würde das Ökosystem der Tiefsee zerstören. Was macht diese Klumpen so wertvoll? Und sollten wir sie an die Oberfläche befördern?