Manga und Anime in Deutschland

Neue Ufer: Manga goes Hollywood

Der Dreiklang von Manga - Anime - Videospiel wurde mittlerweile von Hollywood ergänzt. So kam 2017 eines der bekanntesten Mangas "Ghost in the Shell" von Masamune Shirow als reale Blockbuster-Verfilmung in die Kinos. Mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle wird also in Zeiten einer unter Druck geratener Filmindustrie nach den Marvel Comics nun auch die reichhaltige Manga-Welt ausgeschlachtet.