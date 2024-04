Der Leipziger Künstler Michael Triegel (Bild) entwirft 2015 zum ersten Mal Fenster für die katholische Kirche in Köthen, einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt. Sie erzählen die Geschichte von Adam und Eva und erinnern bewusst an Michelangelos "Erschaffung Adams" in Rom. Angelehnt an das berühmte Deckengemälde sitzt bei Triegel das Jesuskind in Marias Schoß.