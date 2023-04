Fast die Hälfte der Weltbevölkerung ist dem Risiko ausgesetzt, an Malaria zu erkranken. Malaria wird von Plasmodium-Parasiten ausgelöst, die durch Stiche der weiblichen Anopheles-Mücken übertragen werden.

Malaria ist eine der Haupttodesursachen in Entwicklungsländern. Mit Moskitonetzen, die mit Insektiziden behandelt sind, kann das Ansteckungsrisiko stark verringert werden. Typische Symptome der Malaria sind Fieberschübe, Krämpfe sowie Magen- und Darmbeschwerden. In schweren Fällen treten Hirnschäden oder Blutarmut (Anämie) auf. Ohne Behandlung verläuft die Krankheit oft tödlich. Bei rechtzeitiger Diagnose und Medikamentengabe ist die Krankheit aber heilbar. Außerdem arbeiten Forschende an immer wirksameren Impfstoffen und Methoden, um Stechmücken unschädlich zu machen.