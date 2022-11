Magische Traumwelten: Das sind die wichtigsten Köpfe des Surrealismus

Dorothea Tanning (1910-2012)

Eine weitere wichtige Künstlerin des Surrealismus war die Amerikanerin Dorothea Tanning. 1936 lernte sie den Surrealismus durch eine Ausstellung im Museum of Modern Art in New York kennen und begann kurz darauf selber surrealistische Bilder zu malen. Tanning, die ab 1946 mit Max Ernst verheiratet war, schuf traumwandlerische Gemälde, die sie als Hinweis auf tiefere Wahrheiten betrachtete.